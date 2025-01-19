Померла учасниця гурту "Лісапетний батальйон" Манастирська

Солістка гурту "Лісапетний батальйон" Наталія Фаліон розповіла про горе в колективі.

19 січня Наталія на своїй Facebook-сторінці повідомила про смерть однієї з учасниць гурту Манастирської Олександри. Жінка свого часу виступала з гуртом на сцені та тісно дружила із солісткою. Олександра також була однією з перших, хто доєднався до народного колективу "Бабине літо", який згодом і став фундаментом для "Лісапетного батальйону". У своїй публікації Наталія висловила свої співчуття та вшанувала пам'ять колеги.

Наталія Фаліон про смерть Манастирської Олександри / Фото: instagram.com/nataliafalion

"Лісапетний батальйон" сьогодні в печалі. Відійшла у вічність наша подруга – Манастирська Олександра. Багато років вона була з нами на сцені. Вона була одна із найперших співачок гурту "Бабине літо". Нехай спочиває з Богом і залишається в нашій пам'яті навіки", - написала Фаліон.

Шанувальники у коментарях також висловили свої співчуття:

Світла пам'ять та вічний спокій

Щирі співчуття

Царство небесне і вічна памʼять…

Нагадаємо, нещодавно співачка Камалія також повідомила про непоправну втрату. У її родині помер дядько. Артистка розповіла, чим за життя він запам’ятався їй найбільше.

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