Померла учасниця гурту "Лісапетний батальйон" Манастирська

Лідерка гурту вшанувала пам'ять подруги.
Солістка гурту "Лісапетний батальйон" Наталія Фаліон розповіла про горе в колективі.
19 січня Наталія на своїй Facebook-сторінці повідомила про смерть однієї з учасниць гурту Манастирської Олександри. Жінка свого часу виступала з гуртом на сцені та тісно дружила із солісткою. Олександра також була однією з перших, хто доєднався до народного колективу "Бабине літо", який згодом і став фундаментом для "Лісапетного батальйону". У своїй публікації Наталія висловила свої співчуття та вшанувала пам'ять колеги.
"Лісапетний батальйон" сьогодні в печалі. Відійшла у вічність наша подруга – Манастирська Олександра. Багато років вона була з нами на сцені. Вона була одна із найперших співачок гурту "Бабине літо". Нехай спочиває з Богом і залишається в нашій пам'яті навіки", - написала Фаліон.
Шанувальники у коментарях також висловили свої співчуття:
- Світла пам'ять та вічний спокій
- Щирі співчуття
- Царство небесне і вічна памʼять…
Нагадаємо, нещодавно співачка Камалія також повідомила про непоправну втрату. У її родині помер дядько. Артистка розповіла, чим за життя він запам’ятався їй найбільше.
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