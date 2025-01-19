Сможет ли Украина удержать Покровск: Сырский ответил

Враг прилагает все усилия для того, чтобы взять Покровск. Однако украинская армия делает все, чтобы его защитить и не допустить оккупации города.

Об этом сказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский корреспонденту ТСН Андрею Цаплиенко в интервью "ТСН.Неделя" 19 января.

"Противник прилагает все усилия к тому, чтобы его взять, а мы делаем все, чтобы его защитить и не допустить его захвата. Вы помните, что некоторые "пророки" рассказывали, что мы потеряем Покровск еще 30 сентября. Потом рассказывали, что потеряем 30 октября. Я хочу сказать, что противник сосредотачивает там свои лучшие подразделения, части. Он имеет возможность их менять, потому что имеет больший потенциал для ведения наступательных действий", — сказал Сырский.

Насчет соотношения потерь российской армии и ВСУ в боях за Покровск Сырский ответил коротко: "В разы" (потери противника превышают наши — ред.).

Напомним, ранее речь уже шла о способности российских войск взять ВСУ в окружение в Покровске. Так, военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский заявил, что пока рано говорить о возможном окружении Покровска Донецкой области.

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