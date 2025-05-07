В России паника: что действительно стоит за отключением интернета в Москве

Мобильный интернет в Москве исчезает после ударов дронов Кремль боится утечек информации о последствиях атак / © Associated Press

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В Москве начались масштабные отключения мобильного Интернета. Подобные действия планируются и на 9 мая. Как считает военный обозреватель Денис Попович, российские власти пытаются скрыть как следы атак дронов, так и исключить их корректировку.

Такое мнение он высказал в эфире Radio NV.

«Россияне могут полагать, что дроны приводятся через мобильный интернет. Мы же находили в „Шахедах“ SIM-карты украинских мобильных операторов. Возможно, они не хотят, чтобы снимали последствия попаданий, потому и отключают интернет», — сказал Попович

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Он также прокомментировал удары по трем важным объектам в России в ночь на 7 мая: двух военных аэродромах и заводе по производству оптоволокна.

«Это еще одно напоминание россиянам, что война — танец на двоих. Наносятся удары по военным объектам. Завод в Туле — это производитель РЗСВ, которые уже стали дефицитом для РФ. Предприятие в Саранске производит оптоволокно — его активно применяют на фронте. А в Кубинцы атаковали военный аэродром — это тоже стратегическая цель», — объяснил эксперт.

Парад в Москве на 9 мая: что известно

Парад 9 мая — не только традиционное действо для российской пропаганды, но и важный сигнал внешнему миру.

В Кремле заявили, что более 20 мировых лидеров собираются посетить парад в Москве 9 мая.

Однако Украина не может обеспечить другим странам безопасность их представителей во время запланированных поездок в Москву на парад.

Тем не менее, Литва официально запретила пролет самолета, на борту которого должен был находиться президент Сербии Александр Вучич, направлявшийся в Москву на парад. Также подобные проблемы возникли у премьер-министра Словакии Роберта Фицо. По информации журналистов, его самолет отказали в пролетании воздушным пространством Польши и Литвы.

А вот, по мнению военного эксперта, генерал-лейтенанта в отставке и экс-заместителя начальника Генштаба (2006–2010 гг.) Игоря Романенко 9 мая Украина может запустить по Москве беспилотники, чтобы парализовать работу аэропортов.