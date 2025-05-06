Небо закрыто для Вучича и Фицо: кто и почему заблокировал их путь в РФ

Александр Вучич / © Associated Press

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Литва официально запретила пролет самолета, на борту которого должен был находиться президент Сербии Александр Вучич, направлявшийся в Москву на парад.

Об этом пишет сербское издание «Новости».

Причиной запрета стали так называемые «технические и дипломатические обстоятельства», сообщили в литовских властях.

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Об этом стало известно после того, как сербская делегация готовилась к визиту в Россию на фоне роста напряженности в отношениях между Москвой и странами ЕС. Полет Вучича должен был пройти по воздушным коридорам нескольких стран-членов НАТО, в том числе и Литвы.

Также подобные проблемы возникли у премьер-министра Словакии Роберта Фицо. По информации журналистов, его самолет отказали в пролетании воздушного пространства Польши и Литвы.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич внезапно отменили ближайшие меры, якобы из-за болезни. Однако информацию о визите в Москву на 9 мая они не подтверждали и не отменяли.

В Кремле заявили, что более 20 мировых лидеров намерены посетить парад в Москве на 9 мая. Теперь свое участие в мероприятиях в России подтвердили 13 мировых лидеров. Это самое большое количество иностранных лидеров, которые приедут на парад в Москву за последние 5 лет.

Также президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Украина не может обеспечить другим странам безопасность их представителей во время запланированных поездок в Москву на парад 9 мая.