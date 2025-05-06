Небо закрите для Вучича й Фіцо: хто і чому заблокував їхній шлях до РФ

Олександр Вучич / © Associated Press

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Литва офіційно заборонила проліт літака, на борту якого мав перебувати президент Сербії Олександр Вучич, що прямував до Москви на парад.

Про це пише сербське видання «Новини».

Причиною заборони стали так звані «технічні та дипломатичні обставини», повідомили в литовській владі.

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Про це стало відомо після того, як сербська делегація готувалася до візиту до Росії на тлі зростання напруженості у відносинах між Москвою та країнами ЄС. Політ Вучича мав пройти повітряними коридорами кількох країн-членів НАТО, зокрема й Литви.

Також подібні проблеми виникли у прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. За інформацією журналістів, його літаку відмовили у пролітанні повітряним простором Польщі та Литви.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та президент Сербії Олександр Вучич раптово скасували найближчі заходи нібито через хворобу. Однак інформацію про візит до Москви на 9 травня вони не підтверджували і не скасовували.

У Кремлі заявили, що понад 20 світових лідерів збираються відвідати парад у Москві 9 травня. Наразі свою участь у заходах в Росії підтвердили 13 світових лідерів. Це найбільша кількість іноземних лідерів, які приїдуть на парад до Москви за останні 5 років.

Також президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Україна не може гарантувати іншим країнам безпеку їхніх представників під час запланованих поїздок до Москви на парад 9 травня.