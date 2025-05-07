В Пакистане сделали громкое заявление о конфликте с Индией

Индия и Пакистан / © ТСН.ua

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В среду, 7 мая, после ударов Индии по террористическим группировкам на территории Пакистана, министр обороны страны Хаваджа Асиф заявил, что Исламабад не будет эскалировать конфликт, если Нью-Дели прекратит операцию «Синдор».

Об этом он сообщил телеканалу Bloomberg Television.

«Мы все последние две недели говорили, что никогда не будем инициировать ничего враждебного Индии. Но если на нас нападут, мы ответим. Если Индия отступит, мы обязательно прекратим эту напряженность», — заявил Асиф.

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По данным индийского Минобороны, операция «Синдор» — это ответ на теракт в Пахалгаме 22 апреля, где погибли 25 индийцев и непалец. По информации источников, индийские силы уничтожили 9 целей, связанных с группировками «Джаиш-э-Мохаммед» (JeM) и «Лашкар-е-Тайба» (LeT), которые, по версии Индии, стоят за атаками на ее территории.

Напомним, премьер-министр Пакистана ответил на индийскую атаку.