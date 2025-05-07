В Пакистані зробили гучну заяву про конфлікт з Індією

Індія та Пакистан / © ТСН.ua

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У середу, 7 травня, після ударів Індії по терористичних угрупованнях на території Пакистану, міністр оборони країни Хаваджа Асіф заявив, що Ісламабад не ескалюватиме конфлікт, якщо Нью-Делі припинить операцію «Сіндор».

Про це він повідомив телеканалу Bloomberg Television.

«Ми всі останні два тижні говорили, що ніколи не будемо ініціювати нічого ворожого щодо Індії. Але якщо на нас нападуть, ми відповімо. Якщо Індія відступить, ми обов’язково припинимо цю напруженість», — заявив Асіф.

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За даними індійського Міноборони, операція «Сіндор» — це відповідь на теракт у Пахалгамі 22 квітня, де загинули 25 індійців та непалець. За інформацією джерел, індійські сили знищили 9 цілей, пов’язаних із угрупованнями «Джаїш-е-Мохаммед» (JeM) та «Лашкар-е-Тайба» (LeT), які, за версією Індії, стоять за атаками на її території.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Пакистану відповів на індійську атаку.