Пакистан збив 5 індійських винищувачів – CNN

Rafale / © AFP

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Джерела в пакистанських службах безпеки повідомляють про збиття 5 індійських винищувачів, включаючи французькі Rafale.

Про це повідомляє CNN.

За даними пакистанських джерел у службах безпеки, під час нападу Індії Пакистан збив п'ять літаків індійських ВПС та один безпілотник.

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У заяві, опублікованій для журналістів, джерела в службах безпеки повідомили, що три французькі винищувачі Rafale, один МіГ-29 та один винищувач СУ-30 були збиті “у межах самооборони”. Також було збито індійський безпілотник Heron, додали вони.

Другий високопосадовець пакистанського уряду підтвердив той самий список збитих літаків.

На брифінгу не уточнювалося, де саме були збиті літаки та як.

Пакистанські чиновники раніше повідомляли, що вони збили три літаки та один безпілотник.

“CNN не може самостійно перевірити ці заяви та звернулася до уряду Індії за відповіддю”, — пише видання.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що мінімум троє людей загинуло унаслідок індійських ударів по Пакистану, є поранені.