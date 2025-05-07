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Індія завдала удару по Пакистану: що відомо
Індія заявила про проведення військової операції проти терористичної інфраструктури в Пакистані та контрольованих ним районах Кашміру у відповідь на теракт у Пахалгамі
Індія заявила, що завдала ударів по Пакистану і контрольованих Пакистаном районів у Кашмірі.
“Індійські збройні сили розпочали операцію „Сіндур“, завдавши ударів по терористичній інфраструктурі в Пакистані та окупованому Пакистаном Джамму і Кашмірі, звідки планувалися і направлялися терористичні атаки проти Індії”, — говориться у повідомленні. За даними індійської влади, удари “були точкові”, вразили дев'ять об'єктів, жоден військовий об'єкт Пакистану не був атакований
Відносини між двома країнами, які мають ядерну зброю, загострилися після того, як 22 квітня в Пахалгамі на півночі Індії озброєні люди відкрили вогонь по групі туристів, внаслідок чого загинули 26 людей.
Індія завдала удару Пакистану під прикриттям масштабних військових навчань на півночі країни, пише індійське видання The Economic
Пакистан заявив, що країна має повне право дати рішучу відповідь на цей акт війни, нав'язаний Індією.
У ході ударів у відповідь Пакистану по Індії було знищено штаб індійської бригади, пишуть місцеві ЗМІ. Офіційно це не підтверджено
Пакистан нібито збив два індійські літаки, — Samaa TV.
Внаслідок індійських ударів загинули семеро людей, у тому числі двоє дітей - заявив представник Міноборони Пакистану, пише BBC.
МЗС Пакистану: Індія здійснила “неспровокований і кричущий акт війни”, який порушує Статут ООН, міжнародне право та усталені норми міждержавних відносин. Індійські військові, залишаючись у своєму повітряному просторі, порушили суверенітет Пакистану, коли застосували зброю масової поразки, націлившись на громадянське населення
Посольство Індії в США: Індія має начебто правдиві відомості про причетність до нападу в Пахалгамі терористів з Пакистану. Очікувалося, що влада Пакистану вживе заходів проти терористів та їх інфраструктури, але натомість минулі два тижні Пакистан займався запереченням і висував обвинувачення.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що мінімум троє людей загинуло унаслідок індійських ударів по Пакистану, є поранені.