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Индия нанесла удар по Пакистану: что известно
Индия заявила о проведении военной операции против террористической инфраструктуры в Пакистане и контролируемых им районах Кашмира в ответ на теракт в Пахалгаме
Индия заявила, что нанесла удары по Пакистану и контролируемые Пакистаном районы в Кашмире.
"Индийские вооруженные силы начали операцию "Синдур", нанеся удары по террористической инфраструктуре в Пакистане и оккупированному Пакистаном Джамму и Кашмире, откуда планировались и направлялись террористические атаки против Индии", - говорится в сообщении. ни один военный объект Пакистана не был атакован.
Отношения между двумя странами, имеющими ядерное оружие, обострились после того, как 22 апреля в Пахалгаме на севере Индии вооруженные люди открыли огонь по группе туристов, в результате чего погибли 26 человек.
Индия нанесла удар Пакистану под прикрытием масштабных военных учений на севере страны, пишет индийское издание The Economic.
Пакистан заявил, что страна имеет полное право дать решительный ответ на этот акт войны, навязанный Индией.
В ходе ответных ударов Пакистана по Индии был уничтожен штаб индийской бригады, пишут местные СМИ. Официально это не подтверждено
Пакистан якобы сбил два индийских самолета — Samaa TV.
В результате индийских ударов погибли семь человек, в том числе двое детей - заявил представитель Минобороны Пакистана, пишет BBC.
МИД Пакистана: Индия совершила "неспровоцированный и вопиющий акт войны", нарушающий Устав ООН, международное право и установившиеся нормы межгосударственных отношений. Индийские военные, оставаясь в своем воздушном пространстве, нарушили суверенитет Пакистана, когда применили оружие массового поражения, нацелившись на гражданское население
Посольство Индии в США: Индия имеет вроде бы правдивые сведения о причастности к нападению в Пахалгаме террористов из Пакистана. Ожидалось, что власти Пакистана примут меры против террористов и их инфраструктуры, но за прошедшие две недели Пакистан занимался отрицанием и выдвигал обвинения.
Напомним, что ранее сообщалось, что минимум три человека погибли в результате индийских ударов по Пакистану, ранены.