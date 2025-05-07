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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Индия нанесла удар по Пакистану: что известно

Индия заявила о проведении военной операции против террористической инфраструктуры в Пакистане и контролируемых им районах Кашмира в ответ на теракт в Пахалгаме

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Пакистан

Пакистан / © Associated Press

Индия заявила, что нанесла удары по Пакистану и контролируемые Пакистаном районы в Кашмире.

  • "Индийские вооруженные силы начали операцию "Синдур", нанеся удары по террористической инфраструктуре в Пакистане и оккупированному Пакистаном Джамму и Кашмире, откуда планировались и направлялись террористические атаки против Индии", - говорится в сообщении. ни один военный объект Пакистана не был атакован.

  • Отношения между двумя странами, имеющими ядерное оружие, обострились после того, как 22 апреля в Пахалгаме на севере Индии вооруженные люди открыли огонь по группе туристов, в результате чего погибли 26 человек.

  • Индия нанесла удар Пакистану под прикрытием масштабных военных учений на севере страны, пишет индийское издание The Economic.

  • Пакистан заявил, что страна имеет полное право дать решительный ответ на этот акт войны, навязанный Индией.

  • В ходе ответных ударов Пакистана по Индии был уничтожен штаб индийской бригады, пишут местные СМИ. Официально это не подтверждено

  • Пакистан якобы сбил два индийских самолета — Samaa TV.

  • В результате индийских ударов погибли семь человек, в том числе двое детей - заявил представитель Минобороны Пакистана, пишет BBC.

  • МИД Пакистана: Индия совершила "неспровоцированный и вопиющий акт войны", нарушающий Устав ООН, международное право и установившиеся нормы межгосударственных отношений. Индийские военные, оставаясь в своем воздушном пространстве, нарушили суверенитет Пакистана, когда применили оружие массового поражения, нацелившись на гражданское население

  • Посольство Индии в США: Индия имеет вроде бы правдивые сведения о причастности к нападению в Пахалгаме террористов из Пакистана. Ожидалось, что власти Пакистана примут меры против террористов и их инфраструктуры, но за прошедшие две недели Пакистан занимался отрицанием и выдвигал обвинения.

Напомним, что ранее сообщалось, что минимум три человека погибли в результате индийских ударов по Пакистану, ранены.

Дата публикации
Количество просмотров
166
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