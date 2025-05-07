Индия нанесла удар по Пакистану: что известно

Индия заявила, что нанесла удары по Пакистану и контролируемые Пакистаном районы в Кашмире.

"Индийские вооруженные силы начали операцию "Синдур", нанеся удары по террористической инфраструктуре в Пакистане и оккупированному Пакистаном Джамму и Кашмире, откуда планировались и направлялись террористические атаки против Индии", - говорится в сообщении. ни один военный объект Пакистана не был атакован.

Отношения между двумя странами, имеющими ядерное оружие, обострились после того, как 22 апреля в Пахалгаме на севере Индии вооруженные люди открыли огонь по группе туристов, в результате чего погибли 26 человек.

Индия нанесла удар Пакистану под прикрытием масштабных военных учений на севере страны, пишет индийское издание The Economic.

Пакистан заявил, что страна имеет полное право дать решительный ответ на этот акт войны, навязанный Индией.

В ходе ответных ударов Пакистана по Индии был уничтожен штаб индийской бригады, пишут местные СМИ. Официально это не подтверждено