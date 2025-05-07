Пакистан сбил 5 индийских истребителей — CNN

Rafale / © AFP

Реклама

Источники в пакистанских службах безопасности сообщают об уничтожении пяти индийских истребителей, включая французские Rafale.

Об этом сообщает CNN.

По данным пакистанских источников в службах безопасности, во время нападения Индии Пакистан сбил пять самолетов индийских ВВС и одного беспилотника.

Реклама

В заявлении, опубликованном для журналистов, источники в службах безопасности сообщили, что три французских истребителя Rafale, один МиГ-29 и один истребитель СУ-30 были сбиты "в рамках самообороны". Также был сбит индийский беспилотник Heron, добавили они.

Второе высокопоставленное должностное лицо пакистанского правительства подтвердило тот же список сбитых самолетов.

На брифинге не уточнялось, где именно были сбиты самолеты и как.

Пакистанские чиновники ранее сообщали, что они сбили три самолета и один беспилотник.

"CNN не может самостоятельно проверить эти заявления и обратилась к правительству Индии за ответом", — пишет издание.

Напомним, что ранее сообщалось, что минимум три человека погибли в результате индийских ударов по Пакистану, есть раненые.