Астрологический прогноз на 7 мая

Лабиринт / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: в любом деле важно нацеливать не на результат, а на процесс, только так удастся достичь желаемых результатов.

Символ дня: Лабиринт.

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Стихия дня: Огонь, Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: зеленый – цвет жизни, энергии и возрождения.

Счастливые камни дня: сердолик, опал.

За какую часть тела отвечает: хребет.

Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний.

Питание дня: от жирной и жареной пищи, бобовых и круп необходимо отказаться.

Стрижка дня: один их лучших дней для стрижки.

Дачные работы дня: можно прививать, пасынковать и подкармливать. растения

Магия и мистика дня: можно проводить магические обряды, использующие силу полудрагоценных камней.

Сны дня: приятное послевкусие от сна станет свидетельством того, что все в жизни человека идет правильно, и – наоборот.

Табу дня: ронять на пол столовые приборы – плохая примета.

Цитата дня: «Терпение и время дают больше, чем сила и страсть» (Жан Лафонтен)

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