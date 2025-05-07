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- Астрология
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Астрологический прогноз на 7 мая
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: в любом деле важно нацеливать не на результат, а на процесс, только так удастся достичь желаемых результатов.
Символ дня: Лабиринт.
Стихия дня: Огонь, Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: зеленый – цвет жизни, энергии и возрождения.
Счастливые камни дня: сердолик, опал.
За какую часть тела отвечает: хребет.
Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний.
Питание дня: от жирной и жареной пищи, бобовых и круп необходимо отказаться.
Стрижка дня: один их лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: можно прививать, пасынковать и подкармливать. растения
Магия и мистика дня: можно проводить магические обряды, использующие силу полудрагоценных камней.
Сны дня: приятное послевкусие от сна станет свидетельством того, что все в жизни человека идет правильно, и – наоборот.
Табу дня: ронять на пол столовые приборы – плохая примета.
Цитата дня: «Терпение и время дают больше, чем сила и страсть» (Жан Лафонтен)
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