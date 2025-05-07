У Росії паніка: що насправді стоїть за відключенням інтернету в Москві

Мобільний інтернет у Москві зникає після ударів дронів — Кремль боїться витоків інформації про наслідки атак / © Associated Press

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У Москві почалися масштабні відключення мобільного інтернету. Такі дії плануються і на 9 травня. Як вважає військовий оглядач Денис Попович, російська влада намагається приховати як сліди атак дронів, так і унеможливити їхнє коригування.

Таку думку він висловив в ефірі Radio NV.

«Росіяни можуть думати, що дрони наводяться через мобільний інтернет. Ми ж знаходили в „Шахедах“ SIM-картки українських мобільних операторів. Можливо, вони не хочуть, щоб знімали наслідки влучань, тому й відключають інтернет», — сказав Попович

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Він також прокоментував удари по трьох важливих об’єктах у Росії в ніч на 7 травня: двох військових аеродромах та заводі з виробництва оптоволокна.

«Це ще одне нагадування росіянам, що війна — це танець на двох. Завдаються удари по військових обʼєктах. Завод у Тулі — це виробник РЗСВ, які вже стали дефіцитом для РФ. Підприємство в Саранську виготовляє оптоволокно — його активно застосовують на фронті. А в Кубінці атакували військовий аеродром — це теж стратегічна ціль», — пояснив експерт.

Парад в Москві на 9 травня: що відомо

Парад 9 травня — не лише традиційне дійство для російської пропаганди, але й важливий сигнал зовнішньому світу.

У Кремлі заявили, що понад 20 світових лідерів збираються відвідати парад у Москві 9 травня. Наразі свою участь у заходах в Росії підтвердили 13 світових лідерів. Це найбільша кількість іноземних лідерів, які приїдуть на парад до Москви за останні 5 років.

Проте Україна не може гарантувати іншим країнам безпеку їх представників під час запланованих поїздок до Москву на парад.

Проте, Литва офіційно заборонила проліт літака, на борту якого мав перебувати президент Сербії Олександр Вучич, що прямував до Москви на парад. Також подібні проблеми виникли у прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. За інформацією журналістів, його літаку відмовили у пролітанні повітряним простором Польщі та Литви.

А ось, на думку військового експерта, генерал-лейтенанта у відставці та ексзаступника начальника Генштабу (2006–2010 рр.) Ігоря Романенка 9 травня Україна може запустити по Москві безпілотники, щоб паралізувати роботу аеропортів.