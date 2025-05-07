Празднование под сирены: эксперт объяснил, почему Украина должна сорвать парад в Москве

Удары по Москве показывают уязвимость режима Путина / © ТСН.ua

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Срыв парада 9 мая в Москве из-за воздушной тревоги станет серьезным политическим ударом для Кремля, поскольку покажет слабость российского режима и влияние Украины даже в столице государства-агрессора.

Об этом заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире телеканала «Еспресо».

По словам эксперта, западные партнеры пытаются повлиять на Украину, призывая воздержаться от атак на Москву во время военного парада, ведь на мероприятии будут присутствовать международные лидеры, в том числе китайский глава Си Цзиньпин. Россия же активно перебрасывает средства ПВО в столицу, в частности из Казани и Чечни.

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Жмайло отмечает: Украина не должна соглашаться на предложенное Россией «парадное» трехдневное перемирие, особенно когда сама РФ исключает даже инициативу США по 30-дневному режиму тишины на море, суше и в воздухе.

«Для России 9 мая — это уже не исторический праздник, а религия. И если это «празднование» пройдет в укрытиях под сирены воздушной тревоги — это станет национальным позором. Украина, которую Кремль долго недооценивал, заставляет их прятаться», — подчеркнул Жмайло.

Он также подчеркнул, что опасения относительно ударов по параду преувеличены.

«Россия больше боится, чем мы. Мы готовим некоторые сюрпризы. Если парад будет сорван воздушной тревогой, без жертв, но с максимальным психологическим эффектом — это уже победа», — отметил он.

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Напомним, по мнению военного эксперта, генерал-лейтенанта в отставке и бывшего замначальника Генштаба (2006–2010 гг.) Игоря Романенко 9 мая Украина может запустить по Москве беспилотники, чтобы парализовать работу аэропортов.