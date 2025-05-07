РФ рвется к границам Днепропетровщины: почему 9 мая критическое для врага

Россия отложила захват Покровска, ВСУ стабилизировали фронт / © Getty Images

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Украинским силам обороны удалось частично стабилизировать ситуацию на Покровском направлении, нанеся армии РФ значительные потери.

Об этом в эфире Radio NV сообщил военный обозреватель Денис Попович.

«Враг сделал все, чтобы продвинуться именно в Покровск. Такое впечатление, что Покровск был главной целью. Но за счет дронов и улучшенного управления войсками украинским подразделениям удалось стабилизировать ситуацию», — объяснил эксперт.

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Попович отметил, что ранее в ВСУ были трудности с координацией между подразделениями, что позволило противнику определенное продвижение. Однако эти проблемы удалось наладить, что существенно изменило ситуацию на фронте.

«Россияне временно отложили захват самого Покровска. Однако наступательные действия не прекращаются — враг пытается продвигаться в направлении Днепропетровщины», — добавил Попович.

Напомним, окончание войны в Украине невыгодно для Путина, ведь в случае прекращения боевых действий он столкнется с такими большими внутренними проблемами, которые даже не может сейчас представить.