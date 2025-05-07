Трамп провозгласил 8 мая Днем Победы — подробности

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил о праздновании 80-летия победы союзников над нацизмом во Второй мировой войне. В обращении к нации он вспомнил о героизме американских солдат и призвал чтить память погибших.

Об этом говорится в официальном сообщении Белого дома.

Трамп подчеркнул, что именно Соединенные Штаты стали определяющей силой в разгроме нацизма после нападения на Перл-Харбор в 1941 году. По его словам, более 250 тысяч американцев отдали жизнь в борьбе с нацистским режимом и именно благодаря их жертве современный мир не оказался под властью тирании.

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Он также назвал 8 мая 1945 года — день капитуляции нацистской Германии — началом конца «жестокой и кровавой войны» и подчеркнул важность мира через силу.

«Мы будем измерять наш успех не только битвами, которые выиграли, но и войнами, которые завершили. Наибольшим моим достижением станет наследие миротворца», — отметил Трамп.

Он также упомянул о «Поколении Великой Победы», которое принесло в жертву дома и жизни ради свободы на других континентах. По его словам, США и в дальнейшем должны быть гарантами безопасности, силы, достатка и свободы.

В финале обращения Трамп официально провозгласил 8 мая 2025 года памятным днем:

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«Поэтому Я, Дональд Дж. Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, силой полномочий, предоставленных мне Конституцией и законами Соединенных Штатов, торжественно провозглашаю 8 мая 2025 года Днем Победы во Второй мировой войне», — сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп назвал еще один стимул для РФ, который поможет покончить с войной.