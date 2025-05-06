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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
171
Время на прочтение
1 мин

Трамп снова высказался о победе во Второй мировой войне

По словам Трампа, США сделали гораздо больше, чем другие страны для победы во Второй мировой войне.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Дональд Трамп заявил, что победа во Второй мировой войне была достигнута только благодаря США.

Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Мы выиграли две мировые войны, но никогда не приписывали себе это — все остальные это делают! Во всем мире союзники отмечают нашу победу во Второй мировой войне. Единственная страна, которая не празднует — это Соединенные Штаты Америки, и эта победа была достигнута только благодаря нам», — пишет Трамп.

Он подчеркнул, что без США победу одержали другие и нынешний мир был бы другим. Также глава Белого дома анонсировал, что объявляет национальный праздник.

«Без Соединенных Штатов войну выиграли бы другие страны, и мир был бы совсем другим.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что его страна «выиграла обе войны», а потому назначил Дни побед в Штатах.

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Дата публикации
Количество просмотров
171
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