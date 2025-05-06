- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 171
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп снова высказался о победе во Второй мировой войне
По словам Трампа, США сделали гораздо больше, чем другие страны для победы во Второй мировой войне.
Президент Дональд Трамп заявил, что победа во Второй мировой войне была достигнута только благодаря США.
Об этом он написал в соцсети Truth Social.
«Мы выиграли две мировые войны, но никогда не приписывали себе это — все остальные это делают! Во всем мире союзники отмечают нашу победу во Второй мировой войне. Единственная страна, которая не празднует — это Соединенные Штаты Америки, и эта победа была достигнута только благодаря нам», — пишет Трамп.
Он подчеркнул, что без США победу одержали другие и нынешний мир был бы другим. Также глава Белого дома анонсировал, что объявляет национальный праздник.
«Без Соединенных Штатов войну выиграли бы другие страны, и мир был бы совсем другим.
Напомним, Дональд Трамп заявил, что его страна «выиграла обе войны», а потому назначил Дни побед в Штатах.