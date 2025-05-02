Дональд Трамп. / © Associated Press

Реклама

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что его страна "выиграла обе войны", а потому назначил Дни побед в Штатах.

Об этом он написал в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, США сделали гораздо больше, чем другие страны для победы во Второй мировой войне.

Реклама

"Многие наши союзники и друзья празднуют 8 мая как День победы, но мы сделали больше, чем любая другая страна, в достижении победного результата во Второй мировой войне. Я переименовываю 8 мая в День Победы во Второй мировой войне, а 11 ноября - в День Победы в Первой публике".

По его словам, "мы" выиграли обе войны. Впрочем, в США не празднуют это из-за отсутствия лидеров, которые не знают, как это делать. Впрочем, пообещал американский президент, теперь будет по-другому.

"Мы выиграли обе войны, никто не был близок к нам по силе, храбрости и военному блеску, но мы никогда ничего не празднуем - это потому, что у нас больше нет лидеров, которые знают, как это делать. Мы снова начнем праздновать наши победы", - подчеркнул Дональд Трамп.

Напомним, агрессорка Российская Федерация масштабно празднует 9 Мая. Парад этого дня - не только традиционное действо для российской пропаганды, но и важный сигнал внешнему миру.

Заметим, что некоторые мировые лидеры собираются приехать в Москву на празднование. В частности, китайский лидер Си Цзиньпин будет на Красной площади. Он принял приглашение на мероприятие в Москве 9 мая.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также отправляется на парад в Москве 9 мая. Несмотря на критику, политик заявляет, что никто не может указывать ему, куда он имеет или не имеет права путешествовать.

Дата публикации 17:04, 28.04.25 Количество просмотров 167 Путинское перемирие! Есть ли шанс на этот раз остановить войну?