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Китайский лидер на Красной площади: Си Цзиньпин будет праздновать 9 Мая с Путиным
Его визит может иметь негативные последствия для Украины.
Президент Китая Си Цзиньпин примет участие в праздновании 9 Мая в Москве.
Информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.
Посол России в Китае Игорь Моргулов ранее подтвердил, что Си Цзиньпин принял приглашение на мероприятие в Москве 9 мая 2025 года.
По сообщениям российских СМИ, правительство РФ также направило приглашение лидерам Китая, Индии и Бразилии, а также стране ЕС в Словакии и Сербии.
Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо также заявил, что, несмотря на требования ЕС, все же намерен поехать на парад в Москву 9 мая. Он цинично отметил, что поедет в столицу страны-агрессорки «почтить память тысяч погибших погибших солдат освобождая Словакию».