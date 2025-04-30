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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Зеленский отреагировал на ночную атаку по Украине

Враг продолжает бить по гражданским.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака на Украину 30 апреля

Атака на Украину 30 апреля

Россия выпустила более 100 ударных дронов за ночь 30 апреля. Наше государство атаковано 375 БпЛА с начала недели, из них более 190 — "Шахеды". Больше всего пострадали Харьков, Днепр, Доброполье и другие города и громады.

Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

Как известно:

  • в Харькове в результате двух волн ударов ранены более 45 человек, и среди них двое детей. Самому младшему раненому пять лет только. Всем оказывается медицинская помощь. На местах продолжаются спасательные работы. Пострадали жилые районы, повреждены многоквартирные дома, больница, школа. Всего — 13 гражданских локаций в городе;

  • в Днепре, к сожалению, один человек погиб. Мои соболезнования родным. Еще один ранен. Удару тоже подверглась гражданская инфраструктура;

  • в Доброполье попали в здание шахты, повредили обычные автобусы и автомобили. Есть раненый человек.

"Все утро в небе над Украиной продолжают летать российские дроны. И так — ежедневно. Именно поэтому нужно давление на Россию, сильные дополнительные санкции, которые сработают. Давление, а не просто слова или попытки убедить должны принудить Россию к прекращению огня и завершению войны. Давление Соединенных Штатов, Европы, всех в мире, кто считает, что войне не место на Земле. Нужны дополнительные системы ПВО для защиты наших людей, которые сделают этот воздушный террор России невозможным", — сказал Верховный главнокомандующий.

Он поблагодарил всех, кто поддерживает Украину и украинцев в это время. В частности, партнеров, которые готовят новые санкции против России за затягивание войны и оборонные пакеты для Украины для защиты жизни.

Напомним, сильная авиация — это то, чего украинцам больше всего не хватает для наземных операций, и если бы ВСУ смогли создать определенное преимущество в воздухе над собственной территорией, это имело бы большое значение.

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