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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
260
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2 хв

Зеленський відреагував на нічну атаку по Україні

Ворог продовжує гатити по цивільних.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака на Україну 30 квітня

Атака на Україну 30 квітня / © ДСНС

Росія випустила понад 100 ударних дронів за ніч 30 квітня. Нашу державу атаковано 375 БпЛА від початку тижня, з них понад 190 — "Шахеди". Найбільше постраждали Харків, Дніпро, Добропілля та інші міста й громади.

Про це повідомив український лідер Володимир Зеленський.

Як відомо:

  • у Харкові внаслідок двох хвиль ударів поранено понад 45 людей, і серед них двоє дітей. Наймолодшому пораненому п’ять років лише. Усім надається медична допомога. На місцях тривають рятувальні роботи. Постраждали житлові райони, пошкоджено багатоквартирні будинки, лікарня, школа. Загалом — 13 цивільних локацій у місті;

  • у Дніпрі, на жаль, одна людина загинула. Мої співчуття рідним. Ще одну поранено. Удару теж зазнала цивільна інфраструктура;

  • у Добропіллі влучили в будівлю шахти, пошкодили звичайні автобуси та автомобілі. Є поранена людина.

"Весь ранок у небі над Україною продовжують літати російські дрони. І так — щодня. Саме тому потрібен тиск на Росію, сильні додаткові санкції, які спрацюють. Тиск, а не просто слова чи спроби переконати повинні змусити Росію до припинення вогню та завершення війни. Тиск Сполучених Штатів, Європи, всіх у світі, хто вважає, що війні не місце на Землі. Потрібні додаткові системи ППО для захисту наших людей, які зроблять цей повітряний терор Росії неможливим", — висловився Верховний головнокомандувач.

Він подякував усім, хто підтримує Україну та українців у цей час. Зокрема, партнерам, які готують нові санкції проти Росії за затягування війни й оборонні пакети для України заради захисту життя.

Атака на Україну 30 квітня / © ДСНС

Атака на Україну 30 квітня / © ДСНС

Атака на Україну 30 квітня / © ДСНС

Атака на Україну 30 квітня / © ДСНС

Атака на Україну 30 квітня / © ДСНС

Атака на Україну 30 квітня / © ДСНС

Атака на Україну 30 квітня / © ДСНС

Атака на Україну 30 квітня / © ДСНС

Атака на Україну 30 квітня / © ДСНС

Атака на Україну 30 квітня / © ДСНС

Атака на Україну 30 квітня / © ДСНС

Атака на Україну 30 квітня / © ДСНС

Атака на Україну 30 квітня / © ДСНС

Атака на Україну 30 квітня / © ДСНС

Нагадаємо, сильна авіація — це те, чого українцям найбільше бракує для наземних операцій, і якби ЗСУ змогли створити певну перевагу в повітрі над власною територією, це мало б велике значення.

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