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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
898
Час на прочитання
1 хв

На Хмельниччині гримлять вибухи

У регіоні зафіксовано рух «Шахедів».

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
В області неспокійно

В області неспокійно

Сьогодні, 30 квітня, в Хмельницькій області під час оголошеної повітряної тривоги прогриміли вибухи.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua.

За даними моніторингових каналів, у регіоні — ударні безпілотники. Працює ППО.

Наразі один із «Шахедів» тримає курс в сторону Білогір’я.

Раніше повідомлялося, що Харкв та Дніпро пережили важку ніч. Більше про це читайте у новині.

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