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На Хмельниччині гримлять вибухи
У регіоні зафіксовано рух «Шахедів».
Сьогодні, 30 квітня, в Хмельницькій області під час оголошеної повітряної тривоги прогриміли вибухи.
Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua.
За даними моніторингових каналів, у регіоні — ударні безпілотники. Працює ППО.
Наразі один із «Шахедів» тримає курс в сторону Білогір’я.
Раніше повідомлялося, що Харкв та Дніпро пережили важку ніч. Більше про це читайте у новині.