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Трамп натякнув на перегляд рішень Ілона Маска: що може змінитися
Трамп заявив, що деякі кроки департаменту можуть бути скасовані.
Президент США Дональд Трамп заявив, що може переглянути деякі рішення, ухвалені Департаментом ефективності уряду (DOGE), який перебуває під керівництвом мільярдера Ілона Маска.
Про це Трамп сказав в інтерв’ю ABC News.
Попри це, глава Білого дому позитивно оцінив результати роботи DOGE, наголосивши на значних фінансових досягненнях.
“DOGE заощадив 150 мільярдів доларів”, – заявив Трамп.
Водночас він додав, що деякі кроки департаменту можуть бути скасовані:
“Були деякі речі, про які я почув, і я їх скасував, як ви знаєте. Є речі, які я зараз розглядаю можливість скасувати. Але загалом ми зекономили сотні мільярдів доларів”.
Раніше повідомлялось, що департамент Маска отримав доступ до секретної системи з даними мільйонів іммігрантів у США.