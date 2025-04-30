Трамп натякнув на перегляд рішень Ілона Маска: що може змінитися

Ілон Маск і Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що може переглянути деякі рішення, ухвалені Департаментом ефективності уряду (DOGE), який перебуває під керівництвом мільярдера Ілона Маска.

Про це Трамп сказав в інтерв’ю ABC News.

Попри це, глава Білого дому позитивно оцінив результати роботи DOGE, наголосивши на значних фінансових досягненнях.

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“DOGE заощадив 150 мільярдів доларів”, – заявив Трамп.

Водночас він додав, що деякі кроки департаменту можуть бути скасовані:

“Були деякі речі, про які я почув, і я їх скасував, як ви знаєте. Є речі, які я зараз розглядаю можливість скасувати. Але загалом ми зекономили сотні мільярдів доларів”.

Раніше повідомлялось, що департамент Маска отримав доступ до секретної системи з даними мільйонів іммігрантів у США.