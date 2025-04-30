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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Трамп натякнув на перегляд рішень Ілона Маска: що може змінитися

Трамп заявив, що деякі кроки департаменту можуть бути скасовані.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Ілон Маск і Дональд Трамп

Ілон Маск і Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що може переглянути деякі рішення, ухвалені Департаментом ефективності уряду (DOGE), який перебуває під керівництвом мільярдера Ілона Маска.

Про це Трамп сказав в інтерв’ю ABC News.

Попри це, глава Білого дому позитивно оцінив результати роботи DOGE, наголосивши на значних фінансових досягненнях.

“DOGE заощадив 150 мільярдів доларів”, – заявив Трамп.

Водночас він додав, що деякі кроки департаменту можуть бути скасовані:

“Були деякі речі, про які я почув, і я їх скасував, як ви знаєте. Є речі, які я зараз розглядаю можливість скасувати. Але загалом ми зекономили сотні мільярдів доларів”.

Раніше повідомлялось, що департамент Маска отримав доступ до секретної системи з даними мільйонів іммігрантів у США.

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