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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Хмельницкой области гремят взрывы

В регионе зафиксировано движение «Шахедов».

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В области неспокойно

В области неспокойно

Сегодня, 30 апреля, в Хмельницкой области во время объявленной воздушной тревоги прогремели взрывы.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.

По данным мониторинговых каналов, в регионе — ударные беспилотники. Работает ПВО.

Сейчас один из «Шахедов» держит курс в сторону Белогорья.

Ранее сообщалось, что Харьков и Днепр пережили тяжелую ночь. Больше об этом читайте в новости.

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