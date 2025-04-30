В Хмельницкой области гремят взрывы

В области неспокойно

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Сегодня, 30 апреля, в Хмельницкой области во время объявленной воздушной тревоги прогремели взрывы.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.

По данным мониторинговых каналов, в регионе — ударные беспилотники. Работает ПВО.

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Сейчас один из «Шахедов» держит курс в сторону Белогорья.

Ранее сообщалось, что Харьков и Днепр пережили тяжелую ночь. Больше об этом читайте в новости.