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- Украина
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В Хмельницкой области гремят взрывы
В регионе зафиксировано движение «Шахедов».
Сегодня, 30 апреля, в Хмельницкой области во время объявленной воздушной тревоги прогремели взрывы.
Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.
По данным мониторинговых каналов, в регионе — ударные беспилотники. Работает ПВО.
Сейчас один из «Шахедов» держит курс в сторону Белогорья.
Ранее сообщалось, что Харьков и Днепр пережили тяжелую ночь. Больше об этом читайте в новости.