Что может кардинально изменить течение войны: британский эксперт назвал оружие

Война в Украине / © Associated Press

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Сильная авиация — это то, чего украинцам больше не хватает для наземных операций, и если бы ВСУ смогли создать определенное преимущество в воздухе над собственной территорией, это имело бы большое значение.

Такое мнение высказал британский военный аналитик Майкл Кларк в эфире Sky News.

«Украинцам нужно больше собственных самолетов и обученных пилотов, чтобы ими пользоваться. F-16 — это хорошо, но им тоже нужны другие (виды истребителей — Ред.)», — считает эксперт.

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Кларк добавляет, что если бы Европа была готова это сделать, запретная для полетов зона над Украиной могла бы означать, что россиянам было бы очень тяжело наносить воздушные удары. Ведь в случае сильной авиации ВСУ смогут без проблем сбивать прилетающие из России баллистические ракеты.

«Если бы европейцы были частью оборонной войны, которую ведет Украина, украинцы могли бы использовать всю свою воздушную силу для своих наступательных операций. Это могло бы изменить ситуацию на земле таким образом, что россиянам было бы очень тяжело», — отмечает аналитик.

Кларк говорит, что немецкая ракета Taurus может изменить ситуацию в Украине.

«Taurus имеет лучшую дальность, более тяжелую и как правило, лучшую боеголовку. Taurus действительно хорошо умеет взрывать такие вещи, как мосты и стационарные постройки. Он действительно наносит большой вред ключевым сооружениям именно так, как вам этого хотелось бы. Конечно, это не то, что можно использовать против гражданских лиц, но это очень хорошо против военных и инфраструктурных объектов», — подытожил Майкл Кларк.

Ранее сообщалось, что Воздушные силы исчерпали ресурс ракет к советской технике.