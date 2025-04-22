Когда закончится война в Украине: военный назвал сроки

Александр Карпюк / © ТСН

Реклама

Украинский военный из 59 ОШБ Александр Карпюк (Серж Марко) считает, что российская армия сможет воевать до конца 2025 года. Только после этого, по его мнению, война в Украине может закончиться.

Об этом он сказал в интервью военной корреспондентке ТСН Юлии Кириенко.

Военный Александр Карпюк считает, что реальные переговоры между Украиной и Россией могут начаться в конце 2025 года.

Реклама

«Я думаю, что где-то к 2026 году, может до конца 2025 года. Я исхожу из того, сколько в России есть личного состава, которую рекрутируют для чего-то. Для того, чтобы их нам сейчас перемолоть, места будет недостаточно. Я очень сомневаюсь, что Путин в какой-то момент скажет — я собрал сто тысяч человек для штурмовых действий, но я решил вот сейчас договориться. Нет. Он перейдет к переговорам, когда стороны — одна или другая потратят этот ресурс. Мобилизация она тоже к чему-то подвязана. Если они (россияне — ред.) досидят до конца года, инфляция и экономические процессы станут их первой проблемой», — считает он.

Военный отметил, что война в Украине может продолжаться как минимум до лета.

«Они будут ускоряться и за это этот период реализоваться максимально. И я думаю, что лето мы точно провоюем. Возможно в конце года до каких-то договоренностей будет доходить. Но не потому, что Путин станет добрым, а потому что у них солдаты будут заканчиваться», — сказал он.