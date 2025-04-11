Украина исчерпала ресурс ракет к советской технике зенитных ракетных войск / © Facebook Юрия Игната

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В Воздушных Силах ВСУ призвали страны Запада усилить помощь, ведь за три года полномасштабной войны исчерпали почти весь ресурс ракет к советской технике зенитных ракетных войск. Теперь военные рассчитывают на поставку западных систем.

Об этом сообщил руководитель управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в Facebook.

Игнат отметил, что за это время Россия выпустила по территории Украины 67 тысяч управляемых авиабомб, тысячи ракет разных типов, 22,4 тысяч ударных беспилотников Shahed.

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Ежедневные противовоздушные бои фактически опустошили ресурс ракет к советской технике.

«Теперь наши воины, прежде всего, рассчитывают на поддержку партнеров, в контексте продолжения поставок западных систем, а главное — ракет к ним, для усиления украинской противовоздушной обороны. Враг продолжает терроризировать украинский народ воздушными ударами и мы нуждаемся в большей защите для нашей страны, для наших городов и наших детей! Мы нуждаемся в большей защите для стабильности Европы и всего цивилизованного мира!» , – сообщил он.

Игнат отметил, что украинские военные доказали, что могут быстро овладеть Patriot, F-16, Nasams и другим технологическим оружием, а главное — эффективно применять его против «второй армии» мира.

Руководитель управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ привел поразительную статистику по сбыту воздушных целей, начиная с 24 февраля 2022 года:

более 2,49 тысяч крылатых ракет;

465 управляемых авиационных ракет;

97 баллистических ракет;

40 аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал»;

17,57 тысяч ударных беспилотников типа Shahed.

Большинство из сбитых целей из списка благодаря поступлению от партнеров современных зенитных ракетных систем и ракет к ним.

«Сегодня очередное заседание в Брюсселе в формате „Рамштайн“. Мы благодарим союзников за оказанную помощь и ожидаем хороших новостей!», — подчеркнул Игнат.

Напомним, ранее Юрий Игнат сообщил, что Россия изменила тактику ракетных ударов.