"Шахеды" с новой китайской антенной: Игнат прокомментировал угрозу

Россияне пытаются модернизировать ударные дроны-камикадзе типа "Шахед", чтобы обходить действие украинских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Об этом заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Он заверил, что украинцы вместе с западными партнерами изучают тактику врага, чтобы противодействовать ей.

В частности, Игнат прокомментировал обнаружение ударного дрона типа "Шахед" с 16-элементной CRPA-антенной из Китая, которую установили, чтобы эффективнее противодействия украинским РЭБам.

"Конечно, все изучается. Если раньше было 8 каналов, теперь 16. Надо все подавлять средствами радиоэлектронной борьбы. То есть обычно "шахед" руководствуется спутником, где есть спутниковая навигация, и дрон имеет спутниковую систему наведения... Надо его сбивать с маршрута, как говорят "озадачивание" (spoofing), или, соответственно, подавление сигнала. Чем и занимаются наши системы радиоэлектронной борьбы для того, чтобы дрон не долетел до места назначения и где-то упал. Желательно, где нет сильной угрозы для жизни людей", – говорит представитель ВС.

Он подчеркнул, что чем "прогрессивнее" становятся враждебные "Шахеды", тем больше украинским защитникам нужно средств, чтобы с ними бороться.

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"И над этим сегодня работают. Серьезное производство нашего военно-промышленного комплекса. Есть партнерская помощь. И также помогают другие организации и фонды. Здесь важно понимать, что РЭБ, который можно набрать в OLX и купить, не всегда может быть эффективен. Это касается очень многих случаев, когда действительно рассчитывают на эти системы, а они не работают так, как бы хотелось. Это бесполезные надежды людей на защиту", - подытожил Игнат.

Ранее командир батальона "Ахиллес" заявил о неэффективности западных дронов.

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