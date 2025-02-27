Действительно ли КАБы можно сбивать с помощью РЭБ: эксперт ответил

Статья Forbes о том, что Силы обороны нашли способ противодействия российским КАБам и "глушат" их на всей линии фронта средствами РЭБ, слишком оптимистична.

Об этом заявил главный редактор cпециализированного военного издания Defense Express, военный эксперт Олег Катков, передает "Киев 24".

"В какой-то мере действовать на спутниковую навигацию возможно, но это сложно — задавать эти антенны. Это не просто включил "глушилку" от дрона — это значительно сложнее. Но работать возможно. Однако насыщение средствами РЭБ, чтобы оно все нивелировало — это более другая история, чем возможность или невозможность влиять на эти модули УМПК", – говорит Катков.

Кроме того, эксперт обратил внимание, что количество попаданий КАБами уменьшилось, потому что Силы обороны начали более эффективно работать по российским разведывательным БпЛА, которые корректировали удары.

"Уничтожив разведывательный дрон, мы уничтожаем глаза врага. И у оккупантов меньше информации, чтобы наводить свои КАБы. И есть еще фактор погоды, видимости и летной погоды. В целом статья в некоторой степени оптимистичная. Но это не значит, что Украина не использует полностью весь комплекс противодействия КАБам", — подытожил аналитик.

Напомним, что издание Forbes опубликовало статью, в которой рассказало, что украинские военные глушат российские управляемые авиабомбы средствами радиоэлектронной борьбы вдоль всей линии фронта.

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