Миротворцы в Украине: в ВСУ оценили, будут ли они эффективны

Миротворческие силы в Украине могут получить либо наблюдательную функцию за соблюдением прекращения огня, либо право на применение имеющегося у них оружия. Будь реализован второй вариант, это очень серьезно повлияло бы на агрессивное видение россиян.

Такое мнение глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тымочко выразил в интервью "Украинскому радио".

Тымочко ответил на вопрос о том, не сделает ли миротворческий контингент в Украине шаг в сторону, как это было, например, в Сребренице.

"Все должно быть прописано в документах, которые будут регламентировать их деятельность. Одно — будут ли они стоять как миротворческие силы, которые будут иметь, скажем, наблюдательную функцию за соблюдением ненарушения огня и все. То есть так, как до недавнего времени у нас было с миссией ОБСЕ, к чему я тоже очень скептически отношусь, которая ездила, а потом оказалось, что там больше российской агентуры, чем толку с них", – рассказал глава Совета резервистов.

По его словам, другой момент – если это будут миротворческие силы, имеющие право на применение имеющегося у них оружия.

Тимочко уверен, что миротворческие силы должны быть представлены в Украине всеми силами и родами войск – от пехоты до авиации и сил ПВО с бронетехникой. Это нужно, чтобы в случае нарушения договоренностей россиянами миротворцы имели возможность применять оружие для подавления таких провокаций.

"Я думаю, что это очень серьезно повлияло бы на агрессивное видение россиян", – подчеркнул военный.

По его словам, под вопросом остается и то, будут ли находиться миротворцы вместе с украинскими войсками, или будут между защитниками и оккупантами.

От чего будет зависеть эффективность миротворческих сил?

"И третий важный момент – то, что эффективность миротворческих сил будет прямо пропорционально эффективной относительно того, как поведет себя Украина. Действительно ли мы переведем ответственность на них, хотя априори, я не думаю, что это произойдет. Или мы тоже будем наращивать свои ракетные программы, свои программы по увеличению и совершенствованию роботизированных систем, потому что по человеческому ресурсу мы России уступаем. А вот технологически, во взаимодействии с Евросоюзом, с их технологиями, есть все шансы использовать эту ситуацию в свою пользу", – рассказал Тымочко.

Что известно о поступке миротворцев в Сребренице?

Трагедия в Сребренице произошла в июле 1995 года во время Боснийской войны. Голландский миротворческий контингент ООН не смог предотвратить геноцид, когда боснийские сербские войска захватили город, который должен был быть "безопасным районом" под защитой ООН. После взятия Сребреницы сербские силы отделили мужчин и мальчиков мусульманского происхождения от женщин и детей. Голландские миротворцы, не имея достаточно ресурсов и поддержки, не вмешались и фактически передали контроль над городом сербским войскам. В результате более 8 000 боснийских мусульман были убиты – это крупнейшее массовое убийство в Европе после Второй мировой войны. Это событие стало символом бессилия миротворческих миссий, а правительство Нидерландов позже частично признало ответственность за произошедшее.

Напомним, ранее эксперт Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь объяснил, почему миротворцы не смогут завершить войну России против Украины.