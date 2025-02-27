Миротворці в Україні: у ЗСУ оцінили, чи будуть вони ефективними

За словами Івана Тимочка, "ефективність миротворчих сил буде прямо пропорційно ефективною відносно того, як поведе себе Україна".

Миротворчі сили в Україні можуть отримати або спостережну функцію за дотриманням припинення вогню, або – право на застосування наявної в них зброї. Якби був реалізований другий варіант, це дуже серйозно вплинуло б на агресивне бачення росіян.

Таку думку голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко висловив у інтерв’ю "Українському радіо".

Тимочко відповів на запитання про те, чи не зробить миротворчий контингент в Україні крок у бік, як це було, наприклад, у Сребрениці.

"Усе має бути прописано в документах, які регламентуватимуть їхню діяльність. Одне – чи вони будуть стояти як миротворчі сили, які будуть мати, скажімо, спостережну функцію за дотриманням не порушення вогню і все. Тобто так, як донедавна у нас було із місією ОБСЄ, до чого я теж дуже скептично ставлюся, яка їздила, а потім виявилось, що там більше російської агентури, ніж толку з них", – розповів голова Ради резервістів.

За його словами, інший момент – якщо це будуть миротворчі сили, які матимуть право на застосування наявної в них зброї.

Тимочко переконаний, що миротворчі сили мають бути представлені в Україні всіма силами і родами військ – від піхоти до авіації і сил ППО з бронетехнікою. Це потрібно, щоб у разі порушення домовленостей росіянами, миротворці мали можливість застосовувати зброю на придушення таких провокацій.

"Я думаю, що це дуже серйозно вплинуло би на агресивне бачення росіян", – наголосив військовий.

За його словами, під питанням залишається і те, чи перебуватимуть миротворці разом з українськими військами, чи будуть між захисниками та окупантами.

Від чого залежатиме ефективність миротворчих сил?

"І третій важливий момент – те, що ефективність миротворчих сил буде прямо пропорційно ефективною відносно того, як поведе себе Україна. Чи ми дійсно перекладемо відповідальність на них, хоча апріорі, я не думаю, що це відбудеться. Чи ми теж будемо нарощувати свої ракетні програми, свої програми зі збільшення і вдосконалення роботизованих систем, бо по людському ресурсу ми Росії поступаємося. А от технологічно, у взаємодії з Євросоюзом, з їхніми технологіями, маємо всі шанси використати цю ситуацію на свою користь", – розповів Тимочко.

Що відомо про вчинок миротворців у Сребрениці?

Трагедія у Сребрениці сталася в липні 1995 року під час Боснійської війни. Голландський миротворчий контингент ООН не зміг запобігти геноциду, коли боснійські сербські війська захопили місто, яке мало бути "безпечним районом" під захистом ООН. Після взяття Сребрениці сербські сили відділили чоловіків і хлопчиків мусульманського походження від жінок і дітей. Голландські миротворці, не маючи достатньо ресурсів і підтримки, не втрутилися та фактично передали контроль над містом сербським військам. Унаслідок цього понад 8 000 боснійських мусульман були вбиті – це найбільше масове вбивство в Європі після Другої світової війни. Ця подія стала символом безсилля миротворчих місій, а уряд Нідерландів пізніше частково визнав відповідальність за те, що сталося.

Нагадаємо, раніше експерт Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь пояснив, чому миротворці не зможуть закінчити війну Росії проти України.