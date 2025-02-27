Чи дійсно КАБи можна збивати за допомогою РЕБ: експерт відповів

Стаття Forbes про те, що Сили оборони знайшли спосіб протидії російським КАБам і "глушать" їх на всій лінії фронту засобами РЕБ, є занадто оптимістичною.

Про це заявив головний редактор cпеціалізованого воєнного видання Defense Express, військовий експерт Олег Катков, передає "Київ 24".

"Певною мірою діяти на супутникову навігацію можливо, але це складно — задавати ці антени. Це не просто увімкнув "глушилку" від дрона — це значно складніше. Але працювати можливо. Проте насичення засобами РЕБ, щоб воно все нівелювало — це інша історія, ніж можливість чи неможливість впливати на ці модулі УМПК", — говорить Катков.

Крім того, експерт звернув увагу, що кількість влучань КАБами зменшилась, бо Сили оборони почали більш ефективно працювати по російських розвідувальних БпЛА, які коригували удари.

"Знищивши розвідувальний дрон, ми знищуємо очі ворога. І окупанти мають менше інформації, щоб наводити свої КАБи. І є ще фактор погоди, видимості і льотної погоди. Загалом стаття певною мірою оптимістична. Але це не означає, що Україна не використовує повністю весь комплекс протидії КАБам", — підсумував аналітик.

Нагадаємо, що видання Forbes опублікувало статтю, в якій розповіло, що українські військові глушать російські керовані авіабомби засобами радіоелектронної боротьби уздовж усієї лінії фронту.

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