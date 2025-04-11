Україна вичерпала ресурс ракет до радянської техніки зенітних ракетних військ / © Facebook Юрія Ігната

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У Повітряних Силах ЗСУ закликали країни Заходу посилити допомогу, адже за три роки повномасштабної війни вичерпали майже весь ресурс ракет до радянської техніки зенітних ракетних військ. Тепер військові розраховують на постачання західних систем.

Про це повідомив керівник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у Facebook.

Ігнат зазначив, що за цей час Росія випустила по території України 67 тисяч керованих авіабомб, тисячі ракет різних типів, 22,4 тисячі ударних безпілотників Shahed.

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Щоденні протиповітряні бої фактично спустошили ресурс ракет до радянської техніки.

«Тепер наші воїни передусім розраховують на підтримку партнерів, у контексті продовження поставок західних систем, а головне — ракет до них, для посилення української протиповітряної оборони. Ворог продовжує тероризувати український народ повітряними ударами і ми потребуємо більшого захисту для нашої країни, для наших міст і наших дітей! Ми потребуємо більше захисту для стабільності Європи та всього цивілізованого світу!», — повідомив він.

Ігнат зауважив, що українські військові довели, що можуть швидко опанувати Patriot, F-16, Nasams та іншу технологічну зброю, а головне — ефективно застосовувати її проти «другої армії» світу.

Керівник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ навів вражаючу статистику щодо збиття повітряних цілей, починаючи від 24 лютого 2022 року:

понад 2,49 тисячі крилатих ракет;

465 керованих авіаційних ракет;

97 балістичних ракет;

40 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал»;

17,57 тисячі ударних безпілотників типу Shahed.

Більшість зі збитих цілей зі списку — завдяки надходженню від партнерів сучасних зенітних ракетних систем та ракет до них.

«Сьогодні чергове засідання у Брюсселі у форматі „Рамштайн“. Ми дякуємо союзникам за надану допомогу і очікуємо гарних новин!», — наголосив Ігнат.

Нагадаємо, раніше Юрій Ігнат повідомив, що Росія змінила тактику ракетних ударів.