ТСН в социальных сетях

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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
68
Время на прочтение
2 мин

Названы пять простых правил, которые помогут сохранить отношения

Психологи отмечают, чтобы без честности, уважения, осознанности и принятия счастливые отношения построить невозможно.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как сохранить и укрепить отношения

Как сохранить и укрепить отношения / © Freepik

Эти советы будут полезными для всех, кто хочет наладить свои отношения, сделать их крепкими, гармоничными и счастливыми.

Как сохранить и укрепить свои отношения: советы психологов

  • Честность с самого начала. Не стоит надеяться на то, что партнер догадается сам, что вам нужно, что для вас приемлемо, а что нет. На догадках крепкие долговременные отношения построить невозможно. Необходимо честно и открыто проговорить все ключевые моменты, четко обозначить свои границы, чтобы потом не приходилось идти на болезненные компромиссы. Потому что во взаимоотношениях самое важное — понимание, а не жертвы.

  • Здоровая дистанция. Отсутствие личных границ в паре может быть таким же разрушительным, как и отдаление. Каждый должен иметь свои интересы, жизнь и личное пространство. Это не о холодности, а об умении быть вместе и одновременно оставаться собой.

  • Говорите о своих чувствах, не выдвигая претензий. Надо научиться общаться в формате «я чувствую», а не в «ты виноват». Вместо упреков стоит откровенно поговорить о том, что вас беспокоит. Так вы поможете партнеру понять, что с вами происходит.

  • Поймите себя. Если вы не понимаете, что вам действительно нужно от отношений, ваш партнер также не будет знать, что вы хотите. Это особенно важно в конфликтных ситуациях: вы сможете объяснить, что чувствуете, без претензий и агрессии.

  • Не ждите, что кто-то сделает вас счастливыми. Многие люди, вступая в отношения, надеются, что кто-то сможет сделать их счастливыми. Однако это ошибка, крепкие и гармоничные отношения могут быть только у тех, кто счастлив сам по себе. Если вы пытаетесь закрыть внутреннюю пустоту другим человеком, это сформирует зависимость. А зависимость в отношениях — это всегда боль, ревность и страх потерять партнера. Ни о какой любви и счастье здесь речь не идет.

Дата публикации
Количество просмотров
68
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