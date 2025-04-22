Когда закончится война в Украине: Жданов удивил ответом

Олег Жданов / © ТСН

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До конца 2025 года в Украине будут продолжаться боевые действия. А дальше может начаться обрушение экономики и финансовой системы в России.

Такое мнение в комментарии сайту ТСН.ua высказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, война в Украине не может продолжаться до бесконечности.

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«Дело в том, что Россия тоже не молчит. Они настаивают. И чем сильнее они настаивают, тем больше понимаем, что у них дела становятся все хуже. Россия уже включила печатный станок. У них эмиссия денег, что приведет к гиперинфляции в стране. Техника и вооружение — мы уже не констатируем, что на поле боя сейчас новая волна — мотоциклы, а брони достаточно мало. Новой брони вообще почти нет, а старая заканчивается», — говорит Олег Жданов.

Враг имеет преимущество в пехоте, однако фронт почти не двигается, а продвижения незначительны.

«Если нам дадут соответствующее оружие, то мы и с пехотой справимся. Фронт фактически стоит, не двигается. А незначительные продвижения — это капля в море от того, чего они хотят достичь, даже в Луганской, Донецкой области. Я уже не говорю о Херсонской и Запорожской. Поэтому Путин и спешит, потому что Россия долго не продержится в таких условиях войны», — считает эксперт.

По его мнению, до конца 2025 года российская армия будет воевать, а дальше может начаться обвал экономики и финансовой системы в России.

«У Трампа есть рычаги, которыми он может надавить на Путина. У него есть экономические санкции, которые могут просто поставить Россию на грань обвала экономики. И оттянуть Путина от Китая. Путин с Китаем так и остался в партнерах, в вассалах. И это ослабляет позиции Трампа в противостоянии с Китаем. И с другой стороны, я так понимаю, это одна из последних попыток надавить на Европу и Украину с целью принуждения нас к капитуляции», — говорит Олег Жданов.

Ранее военный эксперт рассказал, почему Украина должна пойти на временное перемирие с РФ.