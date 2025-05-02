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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Россия ночью запустила по Украине 150 беспилотников: сколько дронов удалось сбить

Враг атаковал Украину из районов: Брянск, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — Крым.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Беспилотник

Беспилотник

В ночь на пятницу, 2 мая 2025 года (от 21:30 1 мая), противник атаковал 150 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов из районов: Брянск, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — Крым.

Об этом сообщили Воздушные силы Украины в Telegram.

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

«По состоянию на 08:00 подтверждены убытки 64 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и в центре страны. 62 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий)», — говорится в сообщении.

В результате вражеской атаки пострадали Донетчина, Днепропетровщина и Запорожье.

Напомним, Россия перешла к тактике геноцидных ударов.

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