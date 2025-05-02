США больше не будут участвовать в переговорах между Украиной и РФ / © Associated Press

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Вашингтон больше не будет участвовать в переговорах между Киевом и Москвой по завершению войны. Дальнейший диалог должен проходить напрямую между сторонами конфликта и без участия США.

Об этом заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Темми Брюс.

« Мы не будем больше путешествовать по миру, организовывая встречи. Настал момент, когда именно Украина и Россия должны озвучить свои конкретные предложения по завершению войны», — сказала она.

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По словам Брюс, Дональд Трамп продолжает поддерживать дипломатический путь разрешения конфликта, однако администрация решила изменить подход и сосредоточиться на других международных вызовах.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио шокировал своим заявлением по поводу прекращения войны в Украине. Он заявил, что если усилия Вашингтона остановить войну в Украине терпят неудачу в течение нескольких дней, то президенту США Дональду Трампу сообщат, что переговоры больше не являются жизнеспособным вариантом.

«Если обе стороны серьезно настроены на мир, то мы хотим помочь, в противном случае мы будем двигаться дальше», — подчеркнул Рубио.

Издание Bloomberg сообщило, что США хотят добиться полного прекращения огня в войне России с Украиной в ближайшие несколько недель.

По информации издания, американские чиновники, находившиеся на переговорах в Париже, отметили, что ожидают значительного прогресса в ближайшее время.