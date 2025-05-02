США більше не братимуть участі в переговорах між Україною та РФ / © Associated Press

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Вашингтон більше не братиме участі у переговорах між Києвом і Москвою щодо завершення війни. Подальший діалог має відбуватись напряму між сторонами конфлікту та без участі США.

Про це заявила речниця речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс.

«Ми не будемо більше подорожувати світом, організовуючи зустрічі. Настав момент, коли саме Україна й росія мають озвучити свої конкретні пропозиції щодо завершення війни», — сказала вона.

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За словами Брюс, Дональд Трамп і далі підтримує дипломатичний шлях вирішення конфлікту, однак адміністрація вирішила змінити підхід і зосередитись на інших міжнародних викликах.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо шокував своєю заявою щодо припинення війни в Україні. Він заявив, що якщо зусилля Вашингтона зупинити війну в Україні зазнають невдачі протягом декількох днів, то президенту США Дональду Трампу повідомлять, що переговори більше не є життєздатним варіантом.

«Якщо обидві сторони серйозно налаштовані на мир, то ми хочемо допомогти, в іншому разі ми рухатимемося далі», — наголосив Рубіо.

Видання Bloomberg повідомило, що США хочуть домогтися повного припинення вогню у війні Росії з Україною протягом найближчих кількох тижнів.

За інформацією видання, американські чиновники, які були на переговорах у Парижі, зазначили, що очікують значного прогресу найближчим часом.