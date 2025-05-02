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День ангела 2 травня: кого та як вітати з іменинами
2 травня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 2 травня
2 травня 2025 року привітайте з іменинами Афанасія, Бориса, Гліба, Давида, Михайла, Романа, Зою.
Афанасій — давньогрецьке походження, означає “безсмертний”. В дитинстві спокійний, врівноважений. В дорослому віці стає безкорисливим, незлопам’ятним.
Борис — давньоперсидське ім’я, перекладається як “спадкоємець”. В дитинстві впертий, має твердий характер. В дорослому віці стає працьовитим, наполегливим.
Гліб — скандинавське коріння, тлумачиться як “спадкоємець богів”. В дитинстві розсудливий, довірливий. В дорослому віці стає добродушним, м’яким.
Давид — давньоєврейське походження, означає “улюбленець”. В дитинстві врівноважений, самовпевнений. В дорослому віці стає товариським і відкритим.
Михайло — давньоєврейське ім’я, в перекладі “хто як Бог”. В дитинстві ввічливий, вихований. В дорослому віці стає дружелюбним, справедливим.
Роман — латинське коріння, тлумачиться як “римський житель”. В дитинстві щедрий, добрий. В дорослому віці має гострий розум, стає скритним.
Зоя — давньогрецьке походження, означає “життя”. В дитинстві мрійлива, слухняна. В дорослому віці стає жіночною, врівноваженою.
День ангела 2 травня — душевні привітання в прозі
З Днем ангела! Нехай твоє серце завжди наповнюється світлом, а душа – спокоєм. Бажаю тобі сил, здоров’я та благословення на кожному кроці твого життєвого шляху. Нехай твій ангел охоронець завжди буде поряд, захищаючи від негараздів і ведучи до добробуту.
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Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб цей день приніс тобі теплоту, радість і душевний спокій. Нехай твої молитви завжди знаходять відгук у небесах, а ангел-охоронець дарує підтримку та захист у будь-яку хвилину. Будь благословенний на довге, щасливе і сповнене добра життя!
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З чудовим святом – Днем ангела! Нехай цей день стане для тебе особливим, сповненим ніжності і світла. Бажаю, щоб твій ангел завжди підтримував, оберігав від труднощів і дарував внутрішній спокій. Нехай він буде твоїм надійним супутником на шляху до щастя!
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Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай ангел охоронець буде твоїм вірним другом, допомагаючи долати всі труднощі та даруючи сили для нових звершень. Бажаю здоров’я, радості і миру в серці, а також, щоб твоє життя було наповнене любов’ю і благодаттю.
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З Днем ангела! Бажаю, щоб цей день приніс у твоєму житті тільки світло і добробут. Нехай твій ангел охоронець дарує тобі свою опіку і допомогу в кожному дні, а серце твоє буде сповнене віри, надії та любові. Ти гідний самого кращого!