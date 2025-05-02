ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
200
Час на прочитання
2 хв

Коли можна очікувати прибутків від угоди щодо корисних копалин

Ключовими проблемами в отриманні доходів від проєктів, реалізованих в межах угоди про надра, є труднощі запуску нових шахт.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Корисні копалини

Корисні копалини / © Associated Press

Фінансові надходження від нової угоди між Україною та США щодо корисних копалин, імовірно, з’являться не раніше ніж за 10 років, оскільки інвестори стикаються з численними перешкодами на шляху запуску нових родовищ в Україні.

Про це пише Reuters.

За словами експертів, розробка шахт із видобутку стратегічно важливих корисних копалин у таких країнах із розвиненим видобувним сектором, як Канада та Австралія, може тривати від 10 до 20 років.

Втім, більшість родовищ в Україні мають обмаль підтверджених даних, що свідчили б про їхню економічну доцільність. Інвестори також можуть не наважитися вкладати кошти в країну, інфраструктура якої — зокрема енергетична та транспортна — була знищена за три роки повномасштабного вторгнення Росії, а безпекова ситуація залишається невизначеною.

«Якщо хтось думає, що всі ці корисні копалини раптом почнуть масово вивозитися з України, він живе в ілюзіях. Реальність така: людям буде важко виправдати інвестиції в країну, яка перебуває у стані війни, коли вони мають змогу інвестувати в критично важливі копалини у більш безпечних країнах», — заявив Адам Вебб, керівник напряму мінералів у консалтинговій компанії Benchmark Minerals Intelligence.

Нагадаємо, що угода про корисні копалини була підписана в ніч проти 1 травня.

Повний текст угоди зі США був оприлюднений Кабінетом міністрів України 1 травня. Однак, за словами народного депутата Ярослава Железняка, в ньому не згадуються гарантії безпеки для України.

В Білому домі також прокоментували договір. Там назвали його спільним партнерством, від якої виграє як американський, так і український народ.

Міністр фінансів США Скотт Бессент запевнив, що угода про надра вигідна обом сторонам, підкресливши, що національну безпеку України забезпечить саме підписана угода про надра.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie