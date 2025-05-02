Коли можна очікувати прибутків від угоди щодо корисних копалин

Корисні копалини / © Associated Press

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Фінансові надходження від нової угоди між Україною та США щодо корисних копалин, імовірно, з’являться не раніше ніж за 10 років, оскільки інвестори стикаються з численними перешкодами на шляху запуску нових родовищ в Україні.

Про це пише Reuters.

За словами експертів, розробка шахт із видобутку стратегічно важливих корисних копалин у таких країнах із розвиненим видобувним сектором, як Канада та Австралія, може тривати від 10 до 20 років.

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Втім, більшість родовищ в Україні мають обмаль підтверджених даних, що свідчили б про їхню економічну доцільність. Інвестори також можуть не наважитися вкладати кошти в країну, інфраструктура якої — зокрема енергетична та транспортна — була знищена за три роки повномасштабного вторгнення Росії, а безпекова ситуація залишається невизначеною.

«Якщо хтось думає, що всі ці корисні копалини раптом почнуть масово вивозитися з України, він живе в ілюзіях. Реальність така: людям буде важко виправдати інвестиції в країну, яка перебуває у стані війни, коли вони мають змогу інвестувати в критично важливі копалини у більш безпечних країнах», — заявив Адам Вебб, керівник напряму мінералів у консалтинговій компанії Benchmark Minerals Intelligence.

Нагадаємо, що угода про корисні копалини була підписана в ніч проти 1 травня.

Повний текст угоди зі США був оприлюднений Кабінетом міністрів України 1 травня. Однак, за словами народного депутата Ярослава Железняка, в ньому не згадуються гарантії безпеки для України.

В Білому домі також прокоментували договір. Там назвали його спільним партнерством, від якої виграє як американський, так і український народ.

Міністр фінансів США Скотт Бессент запевнив, що угода про надра вигідна обом сторонам, підкресливши, що національну безпеку України забезпечить саме підписана угода про надра.