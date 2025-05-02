У Білому домі назвали головну мету угоди про корисні копалини

Радник президента США Дональда Трампа з питань внутрішньої безпеки Стівен Міллер / © скриншот з відео

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Адміністрація президента США Дональда Трампа намагається в найкоротші терміни розпочати реалізацію угоди про корисні копалини, що була укладена між Києвом та Вашингтоном 30 квітня. У Білому домі прагнуть «повернути гроші американським платникам податків».

Про це заявив радник президента США Дональда Трампа з питань внутрішньої безпеки Стівен Міллер у четвер, 1 травня, під час брифінгу у Білому домі.

На запитання журналістів щодо термінів реалізації угоди про надра, Міллер не дав чіткої відповіді, але запевнив, що Вашингтон докладає максимальних зусиль у цьому напрямку.

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«Я сподіваюся, що незабаром матиму для вас оновлену інформацію про те, як швидко її [угоду про корисні копалини — ред.] можна ввести в дію, але ми будемо рухатися на повній швидкості, не лише щодо цієї угоди про корисні копалини, але й щодо кожної подібної угоди, укладеної президентом Трампом… Але що стосується цієї угоди, ми просунемо її та впровадимо в дію якомога швидше», — зазначив радник Трампа.

Він зауважив, що угода з Україною дозволить США повернути гроші, які вони витратили на допомогу Україні.

«Це ключовий момент — сотні мільярдів доларів, які наші платники податків витратили на субсидування війни в Україні. Тож це повернення витрат Сполученим Штатам, і це один із найважливіших моментів, які потрібно зрозуміти».

Нагадаємо, Україна та США уклали угоду про корисні копалини. Нова угода зберігає контроль України над надрами, але відкриває доступ США до видобутку.