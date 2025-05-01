Історична угода про надра між США та Україною: деталі заяви Білого дому

Україна та США уклали угоду про надра / © Associated Press

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Угоду про надра, яку було укладено між США та Україною 30 квітня, в Білому домі назвали «першим у своєму роді історичним партнерством».

Про це йдеться у заяві, опублікованій у четвер, 1 травня, на офіційному сайті Білого дому.

У Білому домі наголосили, що від повноцінного партнерства виграють як Сполучені Штати, так і Україна.

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Угода заради миру в Україні

«Це партнерство відображає економічну зацікавленість Сполучених Штатів у забезпеченні вільного, мирного та суверенного майбутнього для України», — йдеться у заяві.

Ще одним завданням угоди названо стратегічне партнерство між Сполученими Штатами та Україною для довгострокової реконструкції та модернізації у відповідь на масштабні руйнування, спричинені повномасштабним вторгненням Росії.

«Президент Трамп уявляв собі це партнерство між американцями та українцями як демонстрацію відданості обох сторін міцному миру та процвітанню в Україні», — наголосили у Білому домі.

Про діяльність Інвестиційного фонду

У заяві також повідомили про створення Інвестиційного фонд, який отримуватиме 50% роялті, ліцензійних зборів та інших подібних платежів від проектів з природних ресурсів в Україні.

«Ці гроші будуть інвестовані в нові проєкти в Україні, які принесуть довгострокову віддачу як для американського, так і для українського народів», — йдеться у заяві.

У Білому домі наголосили, що партнерство контролюватиметься компанією з рівним представництвом трьох українських та трьох американських членів правління, які працюватимуть разом у рамках спільного процесу прийняття рішень щодо розподілу ресурсів фонду, таких як інвестиції та розподіл.

Як використовуватимуть ресурси

У заяві Білого дому йдеться, що проєкти, пов’язані з природними ресурсами, включатимуть корисні копалини, вуглеводні та розвиток відповідної інфраструктури.

«Якщо Сполучені Штати вирішать придбати ці ресурси для себе, нам буде надано перший вибір: або придбати їх, або визначити покупця на наш вибір», — наголосили у Вашингтоні.

При цьому в адміністрації Трампа зауважили, що цей важливий запобіжний захід не дозволить, щоб критично важливі ресурси потрапили у «чужі руки».

Угода — чіткий сигнал Росії

У Білому домі також підкреслили, що це партнерство надсилає Росії чіткий сигнал — Сполучені Штати мають свою частку в цій справі та віддані довгостроковому успіху України.

«Жодна держава, компанія чи особа, яка фінансувала чи постачала російську військову машину, не зможе отримати вигоду від відбудови України, включаючи участь у проектах, що підтримуються ресурсами фонду», — запевняє адміністрація Трампа.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував фінальний варіант угоди зі Сполученими Штатами щодо корисних копалин, повідомивши що обговорював її під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Ватикані.