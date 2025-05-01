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Історична угода про надра між США та Україною: деталі заяви Білого дому
Сполучені Штати залишають за собою перший вибір щодо придбання приролних ресурсів або визначення їх покупця.
Угоду про надра, яку було укладено між США та Україною 30 квітня, в Білому домі назвали «першим у своєму роді історичним партнерством».
Про це йдеться у заяві, опублікованій у четвер, 1 травня, на офіційному сайті Білого дому.
У Білому домі наголосили, що від повноцінного партнерства виграють як Сполучені Штати, так і Україна.
Угода заради миру в Україні
«Це партнерство відображає економічну зацікавленість Сполучених Штатів у забезпеченні вільного, мирного та суверенного майбутнього для України», — йдеться у заяві.
Ще одним завданням угоди названо стратегічне партнерство між Сполученими Штатами та Україною для довгострокової реконструкції та модернізації у відповідь на масштабні руйнування, спричинені повномасштабним вторгненням Росії.
«Президент Трамп уявляв собі це партнерство між американцями та українцями як демонстрацію відданості обох сторін міцному миру та процвітанню в Україні», — наголосили у Білому домі.
Про діяльність Інвестиційного фонду
У заяві також повідомили про створення Інвестиційного фонд, який отримуватиме 50% роялті, ліцензійних зборів та інших подібних платежів від проектів з природних ресурсів в Україні.
«Ці гроші будуть інвестовані в нові проєкти в Україні, які принесуть довгострокову віддачу як для американського, так і для українського народів», — йдеться у заяві.
У Білому домі наголосили, що партнерство контролюватиметься компанією з рівним представництвом трьох українських та трьох американських членів правління, які працюватимуть разом у рамках спільного процесу прийняття рішень щодо розподілу ресурсів фонду, таких як інвестиції та розподіл.
Як використовуватимуть ресурси
У заяві Білого дому йдеться, що проєкти, пов’язані з природними ресурсами, включатимуть корисні копалини, вуглеводні та розвиток відповідної інфраструктури.
«Якщо Сполучені Штати вирішать придбати ці ресурси для себе, нам буде надано перший вибір: або придбати їх, або визначити покупця на наш вибір», — наголосили у Вашингтоні.
При цьому в адміністрації Трампа зауважили, що цей важливий запобіжний захід не дозволить, щоб критично важливі ресурси потрапили у «чужі руки».
Угода — чіткий сигнал Росії
У Білому домі також підкреслили, що це партнерство надсилає Росії чіткий сигнал — Сполучені Штати мають свою частку в цій справі та віддані довгостроковому успіху України.
«Жодна держава, компанія чи особа, яка фінансувала чи постачала російську військову машину, не зможе отримати вигоду від відбудови України, включаючи участь у проектах, що підтримуються ресурсами фонду», — запевняє адміністрація Трампа.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував фінальний варіант угоди зі Сполученими Штатами щодо корисних копалин, повідомивши що обговорював її під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Ватикані.