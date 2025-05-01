Угода про копалини: чи є в України якісь борги перед США

Корисні копалини України / © Getty Images

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В угоді про корисні копалини мідж Україною і США про жодні борги не йдеться.

Про це заявила перша віцепрем’єр-міністерка України, міністерка економіки України Юлія Свириденко в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Очевидно, що про жодні борги не може йтися, тому що наша задача, як я вже сказала на початку, це продовження стратегічного партнерства між нашими державами. Задача, щоб обидві країни могли інвестувати і заробляти в Україні через транспортування технологій, через відкриття нових виробничих потужностей. Тому, ви праві, про борги в угоді не йдеться», — зазначила вона.

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Раніше президент України Володимир Зеленський прокоментував фінальний варіант угоди зі Сполученими Штатами щодо корисних копалин. Головне, за його словами — відсутність будь-яких фінансових зобов’язань, які б робили Україну боржником.

«В угоді немає ані 500 мільярдів боргу, ані 350, ані 100. Це було б несправедливо щодо нас. Якщо ми говоримо про фонд, який передбачений цією рамковою угодою, то там усе вирішено, і я вважаю, що ми маємо рівноправних партнерів», — наголосив Зеленський.

Про які борги йшлося

Раніше президент США заявляв, що Європа виділила Україні 100 млрд доларів в кредит і поверне свої гроші. А Сполучені Штати через «некомпетентну адміністрацію і президента» надали Україні 350 млрд доларів «просто так». Трамп хотів повернути гроші, витрачені адміністрацією Джо Байдена на підтримку України, тому що вважає це справедливим.

Водночас видання «Голос Америки» наводить офіційні цифри, які спростовують «математику» Трампа. Пентагон та незалежні аналітики стверджують, що Конгрес США виділив Україні набагато меншу суму — лише 183 млрд доларів, але навіть ці гроші не в повному обсязі були надані Україні.

З цієї суми:

65,9 млрд — надіслана Україні військова допомога;

3,9 млрд — невитрачені кошти;

близько 58 млрд — витрачені в США на розвиток ВПК та заміну старої зброї для власної армії.

«За підрахунками економістів, зобов’язання США, спрямовані виключно на підтримку України у війні проти Росії, станом на 31 грудня 2024 року досягли $128 млрд. Це значно менше за офіційні дані США», — йдеться у публікації.

І навіть якщо врахувати всі гроші, будь-яким чином пов’язані з війною в Україні (навчання, розвідка, регіональні витрати тощо), все одно сума не дотягує до проголошених Трампом 350 мільярдів і становить лише 213 млрд доларів США.

Угода про корисні копалини: що відомо

Україна та Сполученні Штати підписали угоду щодо видобутку корисних копалин. Підписана угода надасть США привілейований доступ до нових інвестиційних проєктів для розробки природних ресурсів, включаючи алюміній, графіт, нафту та природний газ.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що всі пункти угоди, які суперечили українському законодавству, виключили.

Раніше ТСН.ua повідомляв, що США та Україна зіткнулися «в останню хвилину з перешкодами» щодо підписання рамкової угоди про корисні копалини.

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