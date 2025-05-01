Надра залишаться українськими: Свириденко прокоментувала угоду про копалини

Перша віцепрем’єр-міністерка України, міністерка економіки України Юлія Свириденко / © Юлія Свириденко

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Угода про корисні копалини, підписана напередодні Україною та США, закріплює важливі для нашої країни пункти, і при цьому залишається вигідною для обох держав.

Про це заявила перша віцепрем’єр-міністерка України, міністерка економіки України Юлія Свириденко в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Ми можемо залучати інвестиції в українську економіку, ми отримаємо інвесторів, ми отримаємо канали збуту продукції. В Україні можуть з’явитися нові потужності з видобутку копалин, нові заводи, які могли б і не бути без цієї угоди та без залученості наших американських партнерів. І безперечно, це продовження нашого стратегічного партнерства з США на фоні триваючої російської агресії», — наголосила Свириденко.

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Вона подякувала всій команді перемовників та міністерствам, які брали участь у підготовці документа, щоб він був «збалансованим та вигідним для обох держав» з дотриманням критичних для України пунктів.

Серед цих критичних умов — збереження власності та повного контролю України над її природними ресурсами.

«Саме українська держава визначає, де і що видобувати. І надра залишаться в українській власності. Це закріплено угодою. Друге, це, звичайно, що наша національна власність захищена. Угода не передбачає змін процесу приватизації, змін в управлінні державними компаніями. Дуже важливо, що угода не має жодних боргів, а також не містить згадок про боргові зобов’язання перед США», — пояснила міністерка.

За її словами, угода про копалини дозволить обом країнам збільшити свій економічний потенціал завдяки рівномірній співпраці та залученню іноземних інвестицій.

«І, звичайно, що угода жодним чином не змінює наш євроінтеграційний напрямок і курс, та відповідає нашій Конституції», — додала урядовиця.

Угода також передбачає, що створений фонд буде наповнюватися виключно з нових ліцензій. Внесок України становитиме 50% від нових ліцензій на проєкти у сфері критичних матеріалів, зокрема нафти та газу, що будуть надходити до бюджету після створення фонду. А доходи від раніше розпочатих проєктів або запланованих у бюджеті надходжень до фонду не включатимуться.

Ще один важливий пункт угоди про корисні копалини між Україною та США — закріплений напрямок двох держав на подальшу стратегічну співпрацю.

Нагадаємо, угода між США та Україною щодо доступу до надр може стати поштовхом до відновлення військової допомоги Києву. Вона також надала Україні «впевненість у довгостроковій підтримці Вашингтона» та ускладнила Трампу можливість примусити Київ до «невигідного миру» з Росією.