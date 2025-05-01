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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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273
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Microsoft закриває Skype: що зміниться для мільйонів користувачів

Корістувачів переведуть на іншу платформу.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Microsoft закриває Skype: легендарний месенджер поступається місцем сучаснішій платформі Teams

Microsoft закриває Skype: легендарний месенджер поступається місцем сучаснішій платформі Teams / © Getty Images

Компанія Microsoft оголосила про завершення ери популярного месенджера Skype. Вже з 5 травня 2025 року сервіс буде остаточно закритий, а всіх користувачів закликають перейти на платформу Microsoft Teams.

Про це повідомила пресслужба компанії.

У компанії пояснили, що припинення підтримки Skype пов’язане з рішенням «зосередитися на Microsoft Teams — сучасному центрі комунікації та співпраці».

«З травня Skype більше не буде доступним. Продовжуйте телефонувати та спілкуватися в Teams», — йдеться у повідомленні на сайті Skype.

Там також зазначається, що багато користувачів уже безплатно перейшли на нову платформу.

У Microsoft Teams доступні всі основні функції Skype: індивідуальні та групові дзвінки, обмін повідомленнями, передача файлів. Додатково Teams пропонує розширені можливості — відеозустрічі, календарі, створення спільнот тощо.

Skype був одним із найвідоміших месенджерів світу: його запуск відбувся ще на початку 2000-х років. У 2011 році Microsoft придбала сервіс. Тепер компанія робить ставку на новішу та більш функціональну платформу — Microsoft Teams, яка з 2017 року активно розвивається й стала серйозним конкурентом Slack.

Нагадаємо, від 14 жовтня 2025 року компанія Microsoft припинить роботу OneNote на пристроях із Windows 10. Це рішення пов’язане з завершенням життєвого циклу самої операційної системи.

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