Microsoft закрывает Skype: что изменится для миллионов пользователей

Microsoft закрывает Skype: легендарный мессенджер уступает место более современной платформе Teams / © Getty Images

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Компания Microsoft объявила о завершении эры популярного мессенджера Skype. Уже с 5 мая 2025 г. сервис будет окончательно закрыт, а всех пользователей призывают перейти на платформу Microsoft Teams.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

В компании объяснили, что прекращение поддержки Skype связано с решением «сосредоточиться на Microsoft Teams — современном центре коммуникации и сотрудничества».

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«С мая Skype больше не будет доступным. Продолжайте звонить по телефону и общаться в Teams», — говорится в сообщении на сайте Skype.

Там также отмечается, что многие пользователи уже бесплатно перешли на новую платформу.

В Microsoft Teams доступны все основные функции Skype: индивидуальные и групповые звонки, обмен сообщениями, передача файлов. Дополнительно Teams предлагает расширенные возможности — видеовстречи, календари, создание сообществ и т.д.

Skype был одним из известнейших мессенджеров мира: его запуск состоялся еще в начале 2000-х годов. В 2011 году Microsoft приобрела сервис. Теперь компания делает ставку на более новую и более функциональную платформу — Microsoft Teams, которая с 2017 года активно развивается и стала серьезным конкурентом Slack.

Напомним, с 14 октября 2025 года компания Microsoft прекратит работу OneNote на устройствах Windows 10. Это решение связано с завершением жизненного цикла самой операционной системы.