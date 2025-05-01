Нефть резко подешевела: психологическая отметка пробита

Цена на нефть / © Associated Press

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Сегодня, 1 мая, фьючерсы на нефть марки Brent всколыхнули рынок, стремительно упав более чем на 2% и пробив психологически важную отметку в 60 долларов за баррель.

Об этом сообщило издание Trading Economics.

Цены на нефть продолжают падать уже четвертый день подряд, достигнув минимума за последние три недели.

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Увеличение предложения нефти ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией вызывает беспокойство из-за возможного ослабления спроса на фоне глобальной торговой войны. Саудовская Аравия активно проводит брифинги, на которых уверяет союзников и экспертов, что королевство не намерено сокращать добычу и может выдержать период низких цен на нефть. Это способствует росту ожиданий, что на встрече 5 мая ОПЕК+ может объявить о новом увеличении добычи.

В первом квартале этого года экономика США испытала сокращение — впервые за последние три года. Эксперты отмечают, что такое падение стало прямым следствием политики администрации Дональда Трампа.

Более того, даже сокращение запасов нефти в США на прошлой неделе не смогло поддержать цены.

Напомним, экономист объяснил, ударит ли по России понижение мировых цен на нефть.