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ТСН в социальных сетях

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Категория
Деньги
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Нефть резко подешевела: психологическая отметка пробита

Сейчас цена барреля нефти составляет 59.43 доллара. Это минимум за последние три недели, а падение продолжается уже четвёртый день подряд.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Нефть

Цена на нефть / © Associated Press

Сегодня, 1 мая, фьючерсы на нефть марки Brent всколыхнули рынок, стремительно упав более чем на 2% и пробив психологически важную отметку в 60 долларов за баррель.

Об этом сообщило издание Trading Economics.

Цены на нефть продолжают падать уже четвертый день подряд, достигнув минимума за последние три недели.

Увеличение предложения нефти ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией вызывает беспокойство из-за возможного ослабления спроса на фоне глобальной торговой войны. Саудовская Аравия активно проводит брифинги, на которых уверяет союзников и экспертов, что королевство не намерено сокращать добычу и может выдержать период низких цен на нефть. Это способствует росту ожиданий, что на встрече 5 мая ОПЕК+ может объявить о новом увеличении добычи.

В первом квартале этого года экономика США испытала сокращение — впервые за последние три года. Эксперты отмечают, что такое падение стало прямым следствием политики администрации Дональда Трампа.

Более того, даже сокращение запасов нефти в США на прошлой неделе не смогло поддержать цены.

Напомним, экономист объяснил, ударит ли по России понижение мировых цен на нефть.

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