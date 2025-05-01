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ТСН у соціальних мережах

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Нафта різко здешевшала: психологічна позначка пробита

Наразі ціна за барель нафти становить 59.43 долара. Це мінімум за останні три тижні, а падіння триває вже четвертий день поспіль.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Нафта

Ціна на нафту / © Associated Press

Сьогодні, 1 травня, ф’ючерси на нафту марки Brent сколихнули ринок, стрімко впавши більш ніж на 2% і пробивши психологічно важливу позначку в 60 доларів за барель.

Про це повідомило видання Trading Economics.

Ціни на нафту продовжують падати вже четвертий день поспіль, досягнувши мінімуму за останні три тижні.

Збільшення пропозиції нафти ОПЕК+ на чолі з Саудівською Аравією викликає занепокоєння через можливе ослаблення попиту на тлі глобальної торговельної війни. Саудівська Аравія активно проводить брифінги, на яких запевняє союзників і експертів, що королівство не має наміру скорочувати видобуток і може витримати період низьких цін на нафту. Це сприяє зростанню очікувань, що на зустрічі 5 травня ОПЕК+ може оголосити про нове збільшення видобутку.

У першому кварталі цього року економіка США зазнала скорочення — уперше за останні три роки. Експерти зазначають, що таке падіння стало прямим наслідком політики адміністрації Дональда Трампа.

Ба більше, навіть скорочення запасів нафти у США минулого тижня не змогло підтримати ціни.

Нагадаємо, економіст пояснив, чи вдарить по Росії зниження світових цін на нафту.

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