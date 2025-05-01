- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 893
- Час на прочитання
- 1 хв
Нафта різко здешевшала: психологічна позначка пробита
Наразі ціна за барель нафти становить 59.43 долара. Це мінімум за останні три тижні, а падіння триває вже четвертий день поспіль.
Сьогодні, 1 травня, ф’ючерси на нафту марки Brent сколихнули ринок, стрімко впавши більш ніж на 2% і пробивши психологічно важливу позначку в 60 доларів за барель.
Про це повідомило видання Trading Economics.
Ціни на нафту продовжують падати вже четвертий день поспіль, досягнувши мінімуму за останні три тижні.
Збільшення пропозиції нафти ОПЕК+ на чолі з Саудівською Аравією викликає занепокоєння через можливе ослаблення попиту на тлі глобальної торговельної війни. Саудівська Аравія активно проводить брифінги, на яких запевняє союзників і експертів, що королівство не має наміру скорочувати видобуток і може витримати період низьких цін на нафту. Це сприяє зростанню очікувань, що на зустрічі 5 травня ОПЕК+ може оголосити про нове збільшення видобутку.
У першому кварталі цього року економіка США зазнала скорочення — уперше за останні три роки. Експерти зазначають, що таке падіння стало прямим наслідком політики адміністрації Дональда Трампа.
Ба більше, навіть скорочення запасів нафти у США минулого тижня не змогло підтримати ціни.
Нагадаємо, економіст пояснив, чи вдарить по Росії зниження світових цін на нафту.