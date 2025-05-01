Соглашение между США и Украиной о полезных ископаемых: опубликован текст (фото)

Соглашение между США и Украиной / © ТСН.ua

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Украина и США подписали соглашение о создании Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления. Документ охватывает сотрудничество в сфере безопасности, разработки недр и продажи стратегического сырья — в общей сложности речь идет о 57 видах минералов.

Текст соглашения обнародовал народный депутат Ярослав Железняк.

Согласно тексту соглашения, новые положения регулируют политические принципы сотрудничества по добыче полезных ископаемых, получению США доступа к украинским минералам, а также объемам будущей военной помощи.

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Отдельно предполагается создание общего фонда, в который Украина будет передавать часть доходов от лицензий и рентных платежей.

Украинская доля в Фонде будет формироваться из 50% доходов госбюджета от новой ренты по новым лицензиям, а также по дополнительным добровольным взносам. США могут вносить вклады как деньгами, так и в виде новой помощи — например, систем ПВО.

Соглашение также предусматривает, что его положения не противоречат курсу Украины на вступление в ЕС. Если такое противоречие появится, приоритет будут иметь евроинтеграционные положения.

Также соглашение касается только новых месторождений, лицензии на которые Украина будет выдавать после вступления соглашения в силу. По желанию этот перечень может быть расширен.

По сообщению министерки экономики Юлии Свириденко, это соглашение, отражающее доверие и стратегическое партнерство между нашими странами. США признают вклад Украины в глобальную безопасность и подтверждают свою поддержку нашего обновления и долгосрочного мира.

Соглашение о полезных ископаемых: подробности

Напомним, по мнению народного депутата от фракции «Слуга Народа» Сергея Нагорняка, нынешний вариант соглашения более выгоден для Украины, чем первоначальный.

До этого президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что все противоречащие Конституции Украины пункты «минерального соглашения» были исключены, и стороны подписали меморандум, который соответствовал украинскому законодательству.

Также по заявлению спикера американского Госдепа Темми Брюса, это соглашение не связано с процессом урегулирования войны в Украине.