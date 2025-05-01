Военная помощь, добыча 57 минералов и фонд восстановления: главное из соглашения Украины из США

Соглашение США и Украины / © ТСН.ua

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Подписанное в Вашингтоне соглашение между правительствами США и Украины о создании Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления очерчивает лишь общие политические параметры будущего двустороннего сотрудничества.

Об этом сообщило издание «Европейская правда».

Документ на 12 страницах (против 90 в предыдущей версии) определяет лишь общие принципы сотрудничества в сфере добычи полезных ископаемых, военной помощи и инвестиций. Детали, в частности механизмы управления фондом, должны быть зафиксированы в отдельном «техническом соглашении», которое пока не готово.

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Новое соглашение между Украиной и США подробно прописывает механизмы, которые гарантируют, что оно не будет противоречить евроинтеграционным стремлениям Украины. В случае возникновения конфликта между условиями соглашения с США и будущим вступительным соглашением с ЕС, положения американского соглашения должны быть пересмотрены.

Соглашение не подчиняет Украину правовой системе США, а механизмы разрешения споров базируются на паритетных консультациях. В документе также отсутствует «право первой руки» в получении лицензий на добычу для американских компаний. Они получат доступ к аукционам и будут иметь условия, не хуже других покупателей.

Соглашение определяет четкий перечень полезных ископаемых, добычу которых оно будет регулировать. В этот перечень входят: алюминий, сурьма, мышьяк, барит, бериллий, висмут, церий, цезий, хром, кобальт, медь, диспрозий, эрбий, европий, фтор, плавиковый шпат, гадолиний, галлий, германий, золото, графит, гафний, гольмий, индий, иридий, лантан, литий, лютеций, магний, марганец, неодим, никель, ниобий, палладий, платина, калий, празеодим, родий, рубидий, рутений, самарий, скандий, тантал, теллур, тербий, тулий, олово, титан, вольфрам, уран, ванадий, иттербий, иттрий, цинк, цирконий, нефть, природный газ.

Важно отметить, что соглашение касается исключительно новых месторождений, лицензии на разработку которых будут выданы после его вступления в силу. Перечень полезных ископаемых, определенный соглашением, может быть расширен в будущем, но только по взаимному согласию сторон.

Новое соглашение между Украиной и США не распространяется на добычу и доходы от других полезных ископаемых, кроме указанных. Также оно не касается поступлений от украинской инфраструктуры, хотя изначально Вашингтон предлагал более широкие условия.

По соглашению, Украина будет инвестировать в общий фонд средства от продажи лицензий и рентных платежей за добычу определенных ресурсов. Однако страна сохраняет право добровольно пополнять фонд дополнительными суммами. Основной вклад Соединенных Штатов будет заключаться в новых поставках вооружения для Вооруженных Сил Украины.

«Если (правительство США, — Ред.) будет предоставлять Правительству Украины новую военную помощь в любой форме (включая передачу систем вооружений, боеприпасов, технологий или обучения), капитальный вклад США будет считаться увеличенным на оценочную стоимость такой военной помощи», — говорится в соглашении.

В то же время некоторые положения, озвученные премьер-министром Украины, пока не нашли отражения в тексте подписанного соглашения. В частности, документ не содержит упоминаний о принципах управления общим фондом и об обязательствах США по не изъятию средств из фонда в течение десятилетнего периода, а реинвестированию 100% средств в восстановление Украины.

Напомним, Украина и Соединенные Штаты подписали соглашение о добыче полезных ископаемых. Позже в СНБО разъяснили важность этого соглашения.

По словам президента Владимира Зеленского, из документа были исключены все положения, которые не соответствовали украинскому законодательству.

Как известно, накануне подписания рамочного соглашения между Украиной и США возникли непредвиденные сложности.